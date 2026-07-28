Algérie: Le président de la République insiste sur le rôle des compétences nationales à l'étranger dans le développement du pays

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré son engagement à associer étroitement les compétences nationales établies à l'étranger dans le développement du pays, soulignant que cette élite constitue un levier essentiel pour faire basculer l'Algérie vers une nouvelle ère de progrès scientifique et industriel.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a indiqué que l'accès des Algériens établis à l'étranger à des postes de responsabilité, y compris au sein du Gouvernement, "demeure ouvert à toute compétence nationale répondant aux critères d'expérience et d'efficacité, sans distinction de lieu de résidence".

Il a mis en exergue le haut niveau de qualification des Algériens évoluant dans des pays développés, notamment dans des secteurs de pointe comme les programmes spatiaux, la médecine génétique ou la cancérologie.

"Leur apport est essentiel pour nous faire gagner du temps. Une expérience acquise en 20 ans à l'étranger peut être transmise à l'Algérie en 3 ou 4 ans", a-t-il estimé.

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Le président de la République a évoqué, dans ce sens, la création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, qui constitue "un réservoir de compétences", exhortant les experts de la diaspora, notamment dans le domaine médical, à s'investir concrètement en Algérie à travers la création de cliniques de pointe ou des universités privées spécialisées.

Il a assuré que l'Etat "facilitera l'octroi de terrains et de prêts bancaires au profit de ces projets d'excellence".

"Le moment est venu de lever les complexes et d'ouvrir grand les portes à nos compétences", a-t-il soutenu.

Le président de la République s'est dit "convaincu" que "dans cinq ans, l'Algérie ne sera plus la même qu'aujourd'hui", citant les avancées enregistrées dans le domaine de l'intelligence artificielle et le succès

des startups algériennes qui intègrent désormais les chaînes de production industrielle.