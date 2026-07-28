Gabon: Manganèse - 700 000 tonnes transformées localement, un premier pas vers une ambition plus grande

L'annonce de la transformation locale de jusqu'à 700 000 tonnes de manganèse par an suscite des réactions au Gabon. Pour de nombreux Gabonais, ce volume reste insuffisant au regard du potentiel minier du pays et des quantités de manganèse extraites chaque année.

Cette frustration est compréhensible. Toutefois, cette annonce pourrait également être considérée comme une première étape vers une ambition industrielle beaucoup plus importante.

La transformation locale de 700 000 tonnes constitue un point de départ qui pourrait permettre au Gabon de renforcer ses infrastructures, de développer les compétences nationales et de créer un véritable écosystème industriel autour du manganèse. Maintenance, transport, énergie, logistique, construction, environnement et HSE pourraient notamment bénéficier de cette montée en puissance.

L'enjeu sera désormais de ne pas considérer ces 700 000 tonnes comme une limite, mais comme le début d'une progression. Avec le développement des capacités énergétiques, des infrastructures et des investissements, le Gabon pourrait progressivement augmenter les volumes transformés localement : 1 million de tonnes, puis 2 millions et, pourquoi pas, 5 millions de tonnes ou davantage à terme.

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Une telle évolution nécessera du temps, des investissements et une véritable stratégie industrielle. Mais toutes les grandes ambitions commencent par une première étape.

Le Gabon possède la ressource. Il doit désormais construire progressivement les capacités nécessaires pour en tirer davantage de valeur sur son propre territoire.

700 000 tonnes aujourd'hui peuvent ainsi constituer le premier pas vers plusieurs millions de tonnes demain.

La transformation locale du manganèse ne doit donc pas être perçue comme l'aboutissement de l'ambition industrielle du Gabon, mais comme le début d'une nouvelle étape.

Le premier pas est posé. Le meilleur reste peut-être encore à venir.