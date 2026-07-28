Algérie: Le président de la République reçoit un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni, au cours duquel ils ont passé en revue les excellentes relations bilatérales entre les deux pays dont ils se sont pleinement félicités, notamment dans le domaine économique, en général, et énergétique, en particulier", lit-on dans le communiqué.

"Les deux parties se sont également félicitées des progrès réalisés dans le cadre du Plan Mattei", ajoute la même source.

De son côté, "le président de la République a remercié Mme Giorgia Meloni pour les condoléances qu'elle lui a adressées, ainsi qu'à l'Algérie, suite à l'incendie de l'établissement de l'enfance assistée", conclut le communiqué.