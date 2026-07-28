Algérie: Incendie de l'établissement de l'enfance assistée - Le président de la République ordonne une enquête très approfondie

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé avoir ordonné une enquête "très approfondie" aux services de sécurité, afin de déterminer les responsabilités à tous les niveaux dans le tragique incendie survenu, récemment, à l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia à Alger.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République a indiqué avoir ordonné une

enquête "très approfondie" aux services de sécurité pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, avertissant que "les défaillances se paient". "L'enquête est en cours et je ne laisserai rien passer", a-t-il insisté.

Qualifiant ce drame de "très pénible", le président de la République s'est personnellement engagé à prendre en charge le cas d'une jeune rescapée, afin qu'elle bénéficie de soins spécialisés.

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Au sujet des feux de forêt qui ont touché certaines wilayas du pays, il a mis en avant le dévouement de la Protection civile, dont l'expertise est mondialement reconnue, notamment à travers les interventions lors des séismes en Syrie et en Turquie, soulignant que "les félicitations ne suffisent pas" et que "l'engagement pour le pays sera dûment valorisé".

Le président de la République a également cité l'exemple des agents de Sonelgaz intervenant au péril de leur vie pour rétablir l'électricité à proximité des foyers d'incendie.

Sur un autre plan, le président de la République a détaillé l'évolution des moyens de lutte. Il a rappelé qu'en 2021, l'Algérie ne disposait que de deux hélicoptères, alors qu'elle compte aujourd'hui une flotte de 12 appareils répartis entre l'Armée nationale populaire et la Protection civile, auxquels s'ajoutent 6 avions bombardiers d'eau de la compagnie Tassili.

"Aujourd'hui, nous avons fait face à cette situation avec 24 avions et hélicoptères", a-t-il précisé, ajoutant que des instructions ont été données au ministère de la Défense nationale pour l'acquisition de nouveaux moyens, notamment des C-130 transformables en bombardiers d'eau, ainsi que des appareils en provenance d'Espagne, soulignant que la vie d'un citoyen n'a pas de prix.

Le président de la République a, en outre, mis en avant le "Plan Orsec" existant dans chaque wilaya, soulignant que le caractère régional des catastrophes nécessite une "organisation parfaite" dépassant les schémas conventionnels.

"Une fois cette période estivale éprouvante passée, il faudra porter un autre regard sur l'organisation de la lutte contre les conséquences des catastrophes", qu'il s'agisse d'incendies, d'inondations ou de séismes, a-t-il soutenu.