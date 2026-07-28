Algérie: Examen des moyens d'accélération des projets énergétiques et d'élargissement de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a examiné, lundi, avec le ministre des Ressources minérales et de l'Energie de la République du Mozambique, Estevao Tomas Rafael Pale, les moyens d'accélérer la réalisation des projets de coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, notamment le projet de construction d'une centrale électrique d'une capacité de 2x20 MW, ainsi que l'élargissement du partenariat aux différentes activités de la chaîne de valeur du secteur.

Cette rencontre, tenue via visioconférence, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la coopération avec les pays africains et à en faire un levier de développement commun, indique un communiqué du ministère.

La réunion a constitué une occasion d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre des conclusions de la visite de travail effectuée par M. Adjal au Mozambique en octobre 2025. Les deux parties ont ainsi passé en revue le déroulement des projets en cours de réalisation, notamment la centrale électrique, outre le suivi de l'élaboration du cadre juridique régissant le projet et l'examen des moyens susceptibles d'accélérer le parachèvement des procédures techniques et institutionnelles nécessaires à sa concrétisation.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives d'élargissement de la coopération à l'ensemble des domaines du secteur de l'énergie, convenant de poursuivre les concertations sur les besoins énergétiques exprimés par la partie mozambicaine, à travers l'organisation de réunions périodiques entre experts et institutions spécialisées afin de déterminer les projets prioritaires et de mettre en place les mécanismes adéquats à leur mise en oeuvre.

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Au terme de la réunion, les deux ministres ont réitéré leur engagement à poursuivre la coordination et à renforcer la communication entre les instances et établissements relevant du secteur dans les deux pays, de manière à garantir la mise en oeuvre effective des projets convenus, et à oeuvrer à la signature d'accords et de mémorandums d'entente encadrant la coopération future dans le domaine de l'énergie, conclut la même source.