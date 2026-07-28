Algérie: Examen de l'état d'avancement du projet 'Baladna Algérie' et renforcement du soutien logistique à sa concrétisation

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a reçu, lundi au Palais du Gouvernement, le président du conseil d'administration du projet de partenariat "Baladna Algérie", Ali Al-Ali, et la délégation qui l'accompagne, en présence de cadres centraux du ministère, afin de passer en revue l'état d'avancement du projet et d'examiner les aspects logistiques destinés à en soutenir la réalisation.

Cette rencontre a été consacrée au suivi de l'état d'avancement du projet "Baladna Algérie", ainsi qu'à l'examen de différentes questions logistiques, notamment celles liées au secteur des transports, en vue d'assurer les conditions idoines nécessaires au succès de ce projet stratégique et à sa concrétisation dans les meilleures conditions.

A cette occasion, M. Sayoud a réaffirmé que le ministère apporterait "toutes les formes d'accompagnement et de soutien", à travers la réunification des conditions propices et la garantie du suivi indispensable à même de veiller au bon déroulement du projet et à sa réussite.

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De son côté, le président du conseil d'administration du projet de partenariat "Baladna Algérie", Ali Al-Ali, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au ministre de l'Intérieur pour l'accueil chaleureux, saluant l'esprit de coopération et la disposition constante à accompagner le projet, ce qui traduit la volonté des pouvoirs publics de réunir toutes les conditions propres à en assurer le succès.

Les deux parties se sont félicitées de la solidité des relations fraternelles unissant l'Algérie et le Qatar, ainsi que de l'évolution continue qu'elles connaissent, grâce à la volonté commune des dirigeants des deux pays, à même de renforcer la coopération et le partenariat dans différents domaines, notamment les projets stratégiques d'intérêt commun.

Il convient de rappeler que ce projet, qui s'étend sur une superficie de 117.000 hectares dans le cadre du partenariat entre la société qatarie Baladna et le Fonds national d'investissement (FNI), vise, à long-terme, à élever 270.000 têtes bovines, à même de permettre la production d'environ 194.000 de la poudre de lait annuellement, en sus de plus de 250 autres produits dans des étapes ultérieures.

Le projet, dont la valeur des investissements est estimée à 3,5 milliards de dollars, vise à couvrir 50 % des besoins de l'Algérie en poudre de lait, à renforcer la sécurité alimentaire, à réduire la dépendance aux importations et à créer plus de 15000 emplois lors de l'étape de réalisation.