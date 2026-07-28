Algérie: Poursuite de la prise en charge psycho-sociale d'urgence des sinistrés des feux de forêt à travers 13 wilayas

Alger — Les équipes des cellules de solidarité de proximité poursuivent leurs efforts sur le terrain à travers 13 wilayas pour assurer la prise en charge psycho-sociale d'urgence des personnes impactées par les feux de forêt, indique lundi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Cette opération qui se poursuit intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et bénéficie du suivi personnel de la part de la ministre du secteur, Mme Soraya Mouloudji, dans le cadre de ses démarches visant à appuyer les efforts nationaux d'atténuation des effets des feux de forêt enregistrés à travers nombre de wilayas du pays, et ce, en vue d'"orienter les interventions selon les priorités" et de "renforcer la coordination opérationnelle avec les différentes intervenants dans le dispositif de prise en charge".

Le bilan enregistré durant la période allant du 10 au 27 juillet en cours reflète la grande mobilisation sur le terrain, avec "l'une des plus vastes opérations de déploiement sur le terrain engagées par les services du ministère pour accompagner les citoyens sinistrés", selon la même source.

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Les interventions des cellules de solidarité de proximité ont concerné "13 wilayas, 47 communes et 87 zones touchées par les incendies", précise le communiqué, qui fait état de "633 familles sinistrées ayant bénéficié d'un accompagnement social, 488 familles prises en charge au sein de centres d'hébergement et 175 autres à domicile, en plus de 1.331 personnes ayant bénéficié d'une prise en charge médicale et 2.132 autres de soutien psycho-social, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées".

Ce bilan illustre "l'impact positif du dispositif de prise en charge sociale mis en place par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, pour accompagner les personnes impactées par les feux de forêt".

Il reflète également l'engagement du secteur à "poursuivre ses efforts sur le terrain pour surmonter les séquelles de ces incendies et permettre aux familles sinistrées à travers les différentes régions de retrouver leur stabilité et de reprendre le cours normal de leur vie", conclut le communiqué.