Algérie: Lancement le 1e août prochain du programme 'Eté, Maison, Culture et Arts' à travers les établissements culturels

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement, à partir du 1er août prochain, du programme culturel, artistique et récréatif baptisé, "Eté, Maison, Culture et Arts", qui sera déployé à travers les différents établissements culturels sous tutelle sur l'ensemble du territoire national, indique un communiqué du ministère rendu public lundi.

Placée sous le slogan "Notre été, est créativité", cette initiative culturelle destinée aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes se poursuivra jusqu'au 1er septembre, visant à "traduire dans les faits, la politique du secteur en lien avec la promotion, la pratique culturelle et artistique, le renforcement des programmes dédiés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, ainsi que la mise à profit des vacances d'été pour développer la créativité et révéler les talents", précise la même source.

Le programme comprend plusieurs ateliers artistiques et culturels permettant aux enfants et aux jeunes de s'initier à différentes formes d'expression et de création, répartis en plusieurs rubrique, "Mon quartier en couleurs", "Mon histoire et mon théâtre", "La voix du musée", "Déclamation poétique", "Stand-up Comedy", "La rue du conteur et du meddah", ainsi que "Le film sur mobile", ajoute le communiqué, soulignant que cette initiative vise à "encourager la participation des enfants et des jeunes aux activités artistiques et culturelles durant les vacances d'été".

A ce titre, le ministère invite les enfants et les jeunes souhaitant prendre part à ce programme à se rapprocher des établissements culturels relevant du secteur dans les différentes wilayas du pays afin de s'inscrire aux ateliers ouverts et bénéficier des diverses activités proposées, dans la limite des places disponibles.

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Le ministère souligne, enfin, que le programme "Eté, Maison, Culture et Arts" (Summer House Culture and Arts) constitue "un rendez-vous culturel estival privilégié visant à découvrir et à accompagner les talents créatifs des enfants et des jeunes, tout en consacrant la culture comme un espace d'apprentissage, de créativité et d'expression".