Algérie: Le CPA lance une carte VISA dédiée au droit de change pour les voyages à l'étranger

27 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a annoncé, lundi, le lancement de la carte internationale "CPA VISA Classique" (Change voyage), un nouveau produit bancaire destiné aux voyageurs, permettant de bénéficier du droit de change pour les déplacements à l'étranger, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué, la banque précise que cette carte est exclusivement dédiée au montant alloué au titre du droit de change pour voyage à l'étranger. Elle permet à son détenteur d'effectuer des paiements et des retraits hors du territoire national en toute sécurité.

Le CPA souligne qu'aucun solde minimum n'est exigé sur le compte en devises pour bénéficier de cette carte. En revanche, le compte en dinars doit être approvisionné d'au moins 10.000 DA, afin de couvrir notamment les frais annuels de la carte, fixés à 3.000 DA, ainsi que les commissions liées à son utilisation.

La banque précise également que seules les opérations effectuées à l'aide de cette carte sont autorisées sur le compte en devises dédié au droit de change.

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Le CPA rappelle, en outre, que la contre-valeur en dinars du droit de change ne peut être versée en espèces et doit obligatoirement être réglée au moyen d'un instrument de paiement scriptural, conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, la banque rassure les détenteurs actuels des cartes internationales CPA VISA et Mastercard, affirmant que les opérations de change restent disponibles sur les cartes déjà en leur possession.

A travers cette nouvelle offre, le CPA réaffirme son engagement à proposer des solutions bancaires innovantes, sécurisées et conformes aux dispositions réglementaires afin d'accompagner sa clientèle lors de ses déplacements à l'étranger.

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