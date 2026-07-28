Madagascar: Rencontre littéraire - Trois autrices malgaches partagent leurs histoires

Trois femmes, trois parcours, trois livres et une même lumière : la littérature réunira Marianne Razaf, Lova Fanambinasoa et Viviane Rahariniaina ce mercredi 29 juillet à partir de 10 heures à la Bibliothèque nationale d'Anosy. Après la publication de leurs ouvrages en France, les trois autrices malgaches viendront à la rencontre du public pour raconter leurs histoires, évoquer les difficultés qu'elles ont surmontées et partager les messages portés par leurs livres.

Au coeur de cette rencontre, trois ouvrages permettront de découvrir des parcours marqués par la résilience, la foi et l'espérance. Marianne Razaf présentera « Entière et vivante», dans lequel elle partage avec sincérité son chemin de reconstruction et la manière dont Dieu a transformé ses blessures en une force nouvelle. Lova Fanambinasoa fera découvrir « Lova », une histoire vraie inspirée de son parcours, de « Lova be lelo» de Besarety à la vie qu'elle rêvait de construire. À travers son récit, elle partage une histoire d'ambition, de résilience et de foi, rappelant que les origines ne déterminent pas la destination. Viviane Rahariniaina présentera « Bâtir l'espoir, acte de résilience », un ouvrage qui aborde les enjeux sociaux, la condition des femmes et les valeurs humaines.

Autrice malgache engagée, Viviane Rahariniaina met sa plume au service des réalités de la société malgache. À travers ses oeuvres, elle invite à la réflexion et sensibilise les lecteurs aux enjeux sociaux, notamment à la condition des femmes et à la place des valeurs humaines.

« Nous allons partager le micro pour raconter nos aventures, les difficultés que nous avons affrontées ainsi que nos réussites. Il est rare de voir trois femmes aux parcours différents réunies autour de la littérature et de leurs histoires pour le grand public », explique Viviane Rahariniaina.

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La journée proposera également des témoignages, des échanges et des ateliers autour des thèmes abordés dans les trois ouvrages. Le public pourra aussi participer aux séances de dédicaces et prendre des photos souvenirs avec les autrices. Une occasion de découvrir trois histoires personnelles et trois regards différents, réunis autour de la littérature et de la transmission.