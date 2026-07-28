Madagascar: Bande dessinée - Liva Rajaobelina revisite la fugue de Rimbaud

Après plus de quatre ans de travail, le dessinateur malgache Liva Rajaobelina et le scénariste français Joan De Crane publient Les Ombres des soirs, une fugue d'Arthur Rimbaud, une bande dessinée originale consacrée à la jeunesse du célèbre poète.

À 16 ans, Arthur Rimbaud fugue et ouvre un chapitre singulier de sa vie. Cette période de jeunesse inspire aujourd'hui Les Ombres des soirs, une fugue d'Arthur Rimbaud, une bande dessinée réalisée par le dessinateur malgache Liva Rajaobelina, connu sous le pseudonyme de Liva, et le scénariste français Joan De Crane. Publié en autoédition après plus de quatre ans de travail, l'album mêle récit biographique, carnet de voyage et aventure initiatique pour proposer un regard inédit sur la vie et la légende du poète.

Né le 1er janvier 1971 à Madagascar, Liva Rajaobelina est dessinateur, auteur de bande dessinée et portraitiste malgache. Il s'est notamment fait connaître à l'international grâce à ses techniques graphiques atypiques et minutieuses. Parmi ses signatures artistiques figurent le stylo-bille et la lame de rasoir, une technique qui consiste à gratter le papier afin de créer des contrastes saisissants, ainsi que le pointillisme monochrome, un style précis et exigeant qui demande beaucoup de patience pour donner du relief à ses oeuvres en noir et blanc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'album compte 64 pages, au format 24 x 32 cm, en noir et blanc. Désormais disponible à Antananarivo en quantité limitée, il est proposé avec une dédicace des auteurs. Les amateurs de romans graphiques et de littérature peuvent ainsi découvrir cette nouvelle oeuvre qui revisite un épisode de jeunesse d'Arthur Rimbaud à travers le regard croisé de deux auteurs issus de deux cultures.

L'IFM Analakely prépare également un événement autour de cette nouvelle bande dessinée au mois d'octobre.