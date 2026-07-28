Madagascar: Ambohimanabola - Un jeune homme meurt dans l'Ikopa

Quelques jours après la découverte d'un premier corps dans la rivière Ikopa, à Ambohimanambola, un second cadavre a été repêché hier matin dans les mêmes eaux. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans, dont les circonstances du décès sont jugées suspectes. La piste d'un meurtre suivi d'une mise à l'eau du corps est actuellement privilégiée.

La gendarmerie d'Ambohimanambola a ouvert une enquête. Deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire ont été placés en garde à vue pour être interrogés.

La victime, copilote d'un camion-citerne, aurait été tuée volontairement selon ses proches. Son corps a été retrouvé dans la rivière, mais l'estomac ne présentait pas de signes d'immersion prolongée.

« Ce jeune homme a été roué de coups lors d'une altercation. Il n'a pas été retrouvé la nuit même, mais son corps a été découvert dans l'eau le lendemain matin. Parmi les personnes interpellées figure un homme identifié comme ayant participé à la bagarre. Les résultats de l'autopsie sont attendus », a indiqué une source proche de l'enquête.