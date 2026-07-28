Madagascar: Ambohimanabola - Un jeune homme meurt dans l'Ikopa

28 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Quelques jours après la découverte d'un premier corps dans la rivière Ikopa, à Ambohimanambola, un second cadavre a été repêché hier matin dans les mêmes eaux. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans, dont les circonstances du décès sont jugées suspectes. La piste d'un meurtre suivi d'une mise à l'eau du corps est actuellement privilégiée.

La gendarmerie d'Ambohimanambola a ouvert une enquête. Deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire ont été placés en garde à vue pour être interrogés.

La victime, copilote d'un camion-citerne, aurait été tuée volontairement selon ses proches. Son corps a été retrouvé dans la rivière, mais l'estomac ne présentait pas de signes d'immersion prolongée.

« Ce jeune homme a été roué de coups lors d'une altercation. Il n'a pas été retrouvé la nuit même, mais son corps a été découvert dans l'eau le lendemain matin. Parmi les personnes interpellées figure un homme identifié comme ayant participé à la bagarre. Les résultats de l'autopsie sont attendus », a indiqué une source proche de l'enquête.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.