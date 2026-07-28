Madagascar: Parachute - Anthony Relisa explore la lutte intérieure

28 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Avec « Parachute », son deuxième court métrage, le réalisateur malgache propose un film poétique qui plonge au coeur d'un combat intérieur que chacun peut être amené à vivre.

Un combat invisible, une lutte contre soi-même, des émotions difficiles à traduire en mots. C'est autour de cette expérience intérieure que s'articule « Parachute », le deuxième court métrage du réalisateur et producteur malgache Anthony Relisa. D'une durée d'une quarantaine de minutes, le film se présente comme une oeuvre poétique, pleine de sens et volontairement non évidente, dans laquelle le caractère et la personnalité de son créateur transparaissent.

Une projection privée a eu lieu ce jeudi à la Cité des Cultures, en présence d'un public invité, afin de présenter officiellement le film. La séance s'est poursuivie par un moment de partage autour des ressentis des spectateurs et de leur perception de cette oeuvre qui invite à une réflexion personnelle.

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Après « Dear Lia », Anthony Relisa signe ainsi une nouvelle production née de près d'une année de préparation. De l'écriture aux costumes, en passant par la réalisation des prises de vue, chaque étape a été minutieusement travaillée pour donner vie à ce projet. Lôfo.madagasikara accompagnera également le parcours du film en retraçant les différentes étapes de son aventure.

Installé à Antananarivo, Anthony Relisa construit depuis 2021 son parcours dans l'audiovisuel avec une approche émotionnelle et intuitive. Réalisateur et producteur, il a travaillé dans le documentaire, la captation événementielle et les contenus institutionnels. En 2025, il fonde Prelud Studio et collabore également avec plusieurs artistes malgaches, notamment Bolo, Raboussa et Poety Rebely, ainsi qu'avec des entreprises et institutions telles que Société Générale, l'ambassade de Corée, Jovena, Becom et Feedback Madagascar.

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