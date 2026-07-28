Madagascar: Alasora Ambohidrazaka - Une commerçante croyait son mari abattu

Une attaque à main armée a visé une boutique à Ambohidrazaka, Alasora. Les malfaiteurs ont emporté plusieurs millions d'ariary après trois coups de feu, sans faire de victime.

Trois coups de feu ont retenti à Ambohidrazaka, Alasora, lors de l'attaque d'une boutique de marchandises diverses, avant-hier en soirée. L'une des commerçantes présentes sur les lieux s'est enfuie, persuadée que son mari, resté à l'intérieur du magasin, avait été tué par les malfaiteurs. Le couple et sa petite famille ont finalement échappé au pire. Aucun blessé ni décès n'a été enregistré, mais les bandits ont emporté plusieurs millions d'ariary.

« J'ai crié au secours et c'est au moment où je me suis enfuie que j'ai entendu la détonation ; j'ai alors pensé que c'était mon mari qui venait d'être abattu à l'intérieur. Je hurlais qu'il était mort. Les bandits ont tiré une deuxième fois, et j'ai crié encore plus fort. Ils ont tiré une troisième fois après avoir pris l'argent, avant de partir. Ils ont encore rechargé leur arme pour tirer, mais la balle est tombée », a raconté cette femme, propriétaire de la boutique attaquée.

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L'attaque s'est déroulée vers 18h30, à une heure où les rues étaient encore animées et où les commerçants poursuivaient leurs activités. Arrivés à pied et à visage découvert, les malfaiteurs se sont regroupés devant le commerce, qui sert à la fois de magasin de gros et de détail. Leur présence n'a pas éveillé les soupçons des riverains jusqu'aux premiers coups de feu.

Deuxième fois

« Ils étaient six malfaiteurs. Quatre sont entrés dans la boutique, tandis que les deux autres sont restés à l'extérieur. Ils étaient armés de fusils et de couteaux. Dès leur entrée, ils ont brandi leurs armes et nous ont menacés. Je me suis enfuie dès que je les ai vus. Mon mari et mon petit frère, restés à l'intérieur, ont été pris à partie et sommés de remettre tout l'argent. Les coups de feu se sont succédé. Ils ont emporté environ 5 300 000 ariary, ainsi que des téléphones portables et leurs chargeurs. La police et la gendarmerie sont arrivées peu après, mais elles n'ont pas réussi à les rattraper », a relaté la victime.

Ce serait déjà la deuxième fois que cette famille de commerçants est visée par une attaque à main armée. Trois jours avant ce dernier incident, elle avait également remarqué des faits suspects.

« Il y a 2 ans, dans notre ancienne maison, nous avions perdu 5 millions d'ariary dans des circonstances similaires. Il se pourrait que ce soient les mêmes malfaiteurs, car leur façon de parler est identique. Jeudi dernier, deux hommes étaient venus acheter des boissons et j'avais remarqué une arme à leur ceinture. J'avais déjà eu des soupçons, pensant qu'ils préparaient une attaque », a ajouté la commerçante.

Au-delà des victimes directement visées par l'attaque de ce jour-là, l'angoisse et la peur ont également gagné les habitants et les commerçants du voisinage. Les malfaiteurs avaient en effet semé la terreur en proférant des menaces de mort.

« Au début, nous avons cru qu'il s'agissait d'un pétard ou d'un autre bruit, et nous n'avons pas réagi. Au deuxième coup de feu, beaucoup plus fort, les gens ont compris qu'il s'agissait bien d'une arme. On nous a ordonné de nous coucher au sol, sous la menace des armes. Ils n'ont pas pillé notre boutique, ils cherchaient seulement à semer la panique. Celui qui menaçait n'est parti qu'après que son complice eut récupéré l'argent. Nous étions bouleversés et nous n'avons pas dormi de la nuit à cause de la frayeur », a témoigné une commerçante du quartier.