Madagascar: Manutention portuaire - Les PPN bénéficient d'une réduction des tarifs

28 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Une réduction exceptionnelle des tarifs de manutention portuaire vient d'être accordée dans trois ports secondaires : Mahajanga, Toliara et Antsiranana.

La mesure est annoncée dans le communiqué n° 002 APMF/DG/DAGC/SCI.26 du 17 juillet 2026. Elle fait suite aux concertations engagées par la Direction générale de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) avec le Groupement professionnel des manutentionnaires portuaires (GPMP), ainsi qu'aux réunions des Comités consultatifs des usagers et opérateurs portuaires (CCUOP).

Le GPMP a ainsi décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une réduction pouvant atteindre 20 % sur les tarifs de manutention appliqués au débarquement des produits de première nécessité importés à Madagascar.

Entrée en vigueur le 1er juillet, cette mesure vise à améliorer l'approvisionnement des régions éloignées. Elle s'applique dans les ports de Mahajanga, de Toliara et d'Antsiranana. Les produits concernés sont des produits de première nécessité tels que le riz, le sel, le sucre, la farine, le lait ainsi que l'huile alimentaire.

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Cette mesure inédite s'applique spécifiquement à ces trois ports secondaires du pays pour une durée de deux ans.

Soutien

À l'issue de cette période, les tarifs de manutention en vigueur avant son application seront rétablis. Elle vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages face à la cherté de la vie, à réduire les coûts logistiques liés à la chaîne de distribution maritime et à améliorer l'accessibilité des produits essentiels dans les régions éloignées.

« Par cette initiative, l'APMF et le GPMP réaffirment leur engagement à accompagner les efforts de l'État en faveur du soutien au pouvoir d'achat des ménages. En allégeant les coûts de manutention portuaire des produits alimentaires de première nécessité, cette mesure contribue à réduire les coûts logistiques et à améliorer l'accessibilité des produits essentiels dans les ports secondaires», est-il noté dans le communiqué signé par Farantonana Rasolofonirina, chef du service de la communication et de l'information de l'APMF.

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