Madagascar: Baccalauréat - Des sujets des matières scientifiques comportent des erreurs

Les corrections de l'examen du baccalauréat ont débuté hier. Des enseignants ont relevé des erreurs dans certains sujets.

Les sujets de certaines matières scientifiques ont monopolisé les débats, hier, lors du premier jour des corrections de l'examen du baccalauréat à Antananarivo. « Des erreurs se sont glissées dans plusieurs épreuves scientifiques, notamment celles de mathématiques et de physique-chimie », confient des enseignants à cette occasion.

Des professeurs de mathématiques pointent notamment du doigt l'épreuve de la série C. « Un exercice de géométrie valant 4,75 points contenait une erreur d'énoncé. Il devait être écrit le point A et non le point O, qui n'existait même pas dans le sujet », explique l'un d'eux. Un autre enseignant ajoute qu'une question sur les fonctions était également fausse. En série Sciences économiques et sociales (SES), c'est la présence de la table financière qui a pris les enseignants de court. « Ce chapitre n'avait pas été traité en classe », indiquent-ils.

La physique-chimie est aussi concernée. Des professeurs de cette matière confirment que des erreurs ont été détectées dans les sujets, notamment celui de la série C.

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Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique reconnaît la présence d'erreurs dans certains sujets d'examen. Selon le directeur général de l'Enseignement supérieur, le professeur Angelo Raherinirina, il s'agit généralement de fautes d'orthographe ou de données manquantes.

Pas d'impact

Pour expliquer cette situation, il précise que les concepteurs doivent préparer trois sujets par série depuis 2023, contre deux auparavant, ce qui alourdirait leur tâche, étant donné qu'il y a sept séries en tout. Il précise toutefois que cela ne justifie en rien la présence d'erreurs dans les épreuves. Ces erreurs n'auraient pas d'impact sur les notes des candidats. « Des erreurs ont déjà été corrigées avant le début des épreuves. Il n'y aura pas de point bonus accordé aux candidats pour les questions ayant fait l'objet de rectifications », explique ce responsable.

Des erreurs sont relevées presque chaque année lors de l'examen du baccalauréat. Le directeur général de l'Enseignement supérieur souligne, par ailleurs, que les erreurs restent moins nombreuses que lors de la session précédente. Des réflexions seraient en cours pour améliorer le système. Les débats portent notamment sur la réorganisation des sept séries actuelles, qui ne devraient constituer qu'une phase de transition, avec la suppression des filières A, C et D au profit de trois grands parcours : Littéraire, Scientifique et Sciences économiques et sociales (SES). À cela s'ajouteraient le contrôle de la conception des sujets et l'amélioration du processus de validation.