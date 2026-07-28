Afrique de l'Est: Basketball 5X5 - Madagascar domine le Zimbabwe

Les jeunes Ankoay ont signé une deuxième victoire convaincante face au Zimbabwe. Madagascar se rapproche de la qualification pour la phase finale prévue en août à Dakar.

Les Ankoay poursuivent leur parcours sans faute dans les qualifications de l'Afrobasket U18 garçons, organisées au Zimbabwe. Après leur première victoire contre la Namibie, les Malgaches ont confirmé leur bonne dynamique en dominant nettement le pays hôte sur le score de 88 à 44 (14-14, 23-12, 24-7, 27-11).

Le Zimbabwe a pourtant été le premier à ouvrir le score, 2-0. Durant les premières minutes, les deux équipes se sont livrées à un duel équilibré. À 1'47" de la fin du premier quart-temps, les locaux menaient encore 14-12. Les Ankoay ont toutefois trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur de leurs adversaires et terminer cette première période sur le score de 14 partout.

Le deuxième quart-temps a marqué le début de la domination malgache. Après deux premières minutes sans panier, les Ankoay ont progressivement creusé l'écart. Ils menaient 18-14, puis 23-19 après cinq minutes de jeu. A'Ranty a ensuite ouvert son compteur pour permettre à Madagascar de prendre davantage ses distances, 27-19.

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Le Zimbabwe a tenté de réagir et est revenu à 21-27 à 3'50" de la pause. Mais les Ankoay ont immédiatement repris le contrôle. Thesbon Matazaky Raolompanantena a inscrit deux lancers francs avant qu'A'Ranty ne fasse parler son adresse à trois points pour porter l'avance malgache à 34-23. Madagascar a finalement regagné les vestiaires avec une avance de 13 points, 37-24.

À deux matchs de la qualification

Au retour sur le parquet, les Malgaches ont ensuite enchaîné les paniers pour franchir la barre des vingt points d'écart, 47-27, puis 50-27 et 54-27. Le Zimbabwe, dépassé par l'intensité imposée par son adversaire, n'a jamais réussi à inverser la tendance. Madagascar a conclu le troisième quart-temps avec une avance confortable de 28 points, 61-33.

Le dernier acte n'a été qu'une formalité pour les Ankoay. Après seulement deux minutes et demie, l'écart était déjà de 38 points, 73-35. Les jeunes Malgaches ont continué à dérouler jusqu'au coup de sifflet final, pour finalement s'imposer 88-44.

Sur le plan individuel, Emerick Raveloarison s'est particulièrement illustré avec 19 points, terminant meilleur marqueur malgache. Il a été suivi par Khenyo Raherivolaniaina, auteur de 11 points, tandis qu'A'Ranty a terminé avec 12 points. Thesbon Matazaky Raolompanantena a également contribué au succès collectif avec 12 points. Côté zimbabwéen, Johnson Gide a été le principal réalisateur avec 12 points.

La compétition n'est toutefois pas terminée. Un nouveau match retour attend les Ankoay, alors que les trois nations engagées dans cette zone 6 doivent encore se retrouver. Madagascar est désormais en bonne position pour décrocher l'unique ticket qualificatif de la zone pour la phase finale de l'Afrobasket U18, qui se tiendra au mois d'août à Dakar.