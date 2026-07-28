Madagascar: Tennis/Coupe Davis 2026 - Rajaobelina propulse les Akomba en Groupe IV

La remontée en Groupe IV de la Coupe Davis, zone Afrique, marque une étape importante pour le tennis malgache.

Maintenue depuis trois ans au cinquième échelon continental, la sélection nationale a réussi à franchir ce cap le week-end dernier à Brazzaville, malgré de nombreuses contraintes. L'implication personnelle du capitaine Rija Rajaobelina a joué un rôle déterminant dans cette réussite.

Pour Dally Randriantefy, directrice technique nationale de la Fédération malgache de tennis, le rôle du capitaine Rija Rajaobelina a été essentiel dans cette campagne congolaise. « Le capitaine a fourni un travail incroyable, vu les difficultés que nous avons traversées », souligne la DTN.

Pour les rencontres de la Coupe Davis, Rija Rajaobelina a notamment dû composer avec une sélection loin d'être au complet et diminuée avant la compétition. Antso Rakotondramanga et Valentin Rakotondrasoa étaient blessés, tandis que Lucas Andriamasilalao avait des impératifs familiaux. Tovonirina, de son côté, s'est retrouvé inéligible, une situation qui n'avait pas été anticipée en raison de son passeport acquis depuis moins de deux ans.

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Dans ce contexte mouvementé, le capitaine a dû maintenir le groupe uni et mobilisé autour de l'objectif commun. Son expérience et son travail ont été précieux pour permettre aux joueurs de rester concentrés malgré les difficultés de préparation et les conditions parfois compliquées sur place.

Cohésion et patriotisme

Pour la DTN, cette capacité à fédérer a largement contribué à la réussite malgache. « Le fait qu'ils se soient qualifiés cette année est le fruit d'une exceptionnelle cohésion d'équipe et d'un fort esprit patriotique », estime Dally Randriantefy. La qualification s'est d'ailleurs jouée à très peu de choses, la rencontre décisive ayant basculé à seulement deux points près.

Après la promotion, le capitaine a explosé de joie: « Je suis heureux. Heureux parce que c'est quatre mois de labeur et parce que c'était un objectif important pour le tennis malgache. Heureux pour toutes les personnes qui ont contribué, c'est un aboutissement. On va savourer, mais il va falloir se remettre au travail bientôt », confie-t-il.

Reconnaissante, la DTN a salué les cinq acteurs de cette aventure, tout en soulignant particulièrement l'engagement de Rija Rajaobelina, véritable guide de la sélection à Brazzaville. Cette promotion récompense un collectif qui a su dépasser les obstacles.

Désormais, Madagascar devra se préparer à un défi plus relevé.

« Sans mettre de pression, je pense que l'an prochain, notre équipe sera mieux préparée pour affronter le Groupe IV », conclut Dally Randriantefy.