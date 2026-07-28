Madagascar: Bibliothèque anglophone - Readnest collecte des fonds

L'association Readnest poursuit sa collecte de fonds pour financer l'acheminement de deux mille cinq cents livres en anglais, offerts par des donateurs au Royaume-Uni. L'objectif est de créer une bibliothèque anglophone à Antananarivo afin de rendre ces ouvrages accessibles, notamment aux personnes vulnérables. Le transport et le dédouanement des livres nécessitent 13 500 000 ariary. Jusqu'à présent, les collectes de fonds ont permis de réunir 1 200 000 ariary. Pour mobiliser le public, l'association a organisé cinq week-ends de collecte, dont deux au Carrefour et trois à Akoor Digue.

Selon Readnest, les livres en anglais restent peu accessibles à Madagascar. Ils sont principalement disponibles dans les grandes surfaces ou sur internet, ce qui limite leur accès à de nombreuses personnes. La future bibliothèque permettra ainsi de mettre gratuitement ces ouvrages à la disposition des lecteurs, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables.

Le projet ne se limite pas à la mise à disposition de livres. L'association prévoit également d'organiser des ateliers de formation, des conférences, un club d'anglais, un club de lecture ainsi que des activités destinées aux enfants. Les étagères destinées à accueillir les ouvrages sont déjà disponibles, tandis que le lieu d'implantation de la bibliothèque est encore en cours de confirmation.

« Aujourd'hui, l'idée est validée et le projet est lancé. Mais pour que cette première bibliothèque anglophone devienne une réalité durable, on a besoin de fonds et de soutien », déclare Finaritra Nancy Ramiandrisoa, présidente et fondatrice de Readnest. Elle lance également un appel aux autorités, à la Présidence, aux entreprises ainsi qu'à l'ensemble de la communauté d'Antananarivo et de Madagascar. « C'est un projet fait par et pour les Malgaches, et c'est ensemble qu'on va le concrétiser », conclut-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres