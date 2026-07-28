Madagascar: Le deuxième paiement du fonds carbone effectué

Les communautés à proximité des aires protégées bénéficient davantage de financements grâce à leur protection. L'État a récemment reçu la deuxième tranche des crédits carbone, issus des efforts de réduction des émissions de carbone. Le premier paiement a déjà été versé en 2023.

Selon Lovakanto Ravelomanana, coordonnateur du Bureau national des changements climatiques et de la REDD+ (BNCCREDD+), le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Économie et des Finances collaborent actuellement pour transférer ces fonds aux bénéficiaires.

Le premier revenu de ces crédits carbone s'élève à 39 563 903 942,13 ariary. 20 % de cette somme sont alloués aux activités de gestion et de suivi, tandis que les 80 % restants sont intégralement destinés aux actions de conservation et de développement local. La part réservée aux 119 communes bénéficiaires a déjà été versée. Elle permet de financer des projets de développement répondant aux besoins exprimés par chaque commune et définis en concertation avec les populations locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les ministères de l'Environnement et du Développement durable, de l'Économie et des Finances ainsi que de l'Intérieur et de la Décentralisation assurent conjointement le suivi et la gestion de ces fonds.

Lovakanto Ravelomanana rappelle que les financements reçus par Madagascar dépendent directement de la préservation de ses forêts. Lorsque la déforestation augmente, le pays risque de perdre ces financements internationaux.