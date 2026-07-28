Madagascar: Sécurité publique - Une plateforme pour signaler la violence

Le site www.vbg.pn.gov.mg est ouvert à tous pour les signalements, les plaintes et le partage d'informations concernant les cas de violences. « La Police nationale ne se limite pas à répondre aux incidents qui surviennent, elle agit également en amont pour les prévenir », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, l'Inspecteur général de police Erick Michel.

Il s'agit d'un lien d'accès libre et sans condition. Dès la connexion au site, des directives claires sont fournies à toute personne souhaitant signaler un acte suspect, lancer une alerte ou porter plainte. L'auteur du signalement peut choisir de garder l'anonymat ou de révéler son identité.

La Police nationale indique se tenir prête à interagir à tout moment avec les usagers de cette plateforme. Outre les appels téléphoniques et ce lien permettant de contacter la Police nationale, l'écoute de la population à la base figure également parmi les consignes qui leur ont été données. L'objectif est de collaborer avec la communauté afin de prévenir ou de faire face aux événements.

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Pour atteindre ce principe fondamental, le ministère de la Sécurité publique s'est investi dans l'ouverture de nouveaux commissariats et postes de police, en plus de l'amélioration de ceux existants. Le commissariat d'Ankazobe a été inauguré et ouvert le 17 juillet 2026. Ce district était réputé pour les enlèvements au cours des années 2004-2005, ce nouveau commissariat est donc attendu pour appuyer les Forces de l'ordre déjà présentes sur place afin de consolider la sécurité locale. Le poste de police d'Ambohitrinibe, dans la commune d'Anosiala, a également été inauguré et ouvert le 23 juillet 2026.