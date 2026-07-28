Madagascar: Le génie militaire s'attaque à la RN1 bis

28 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Ça bouge sur la RN1 bis. La réhabilitation de l'axe reliant Tsiroanomandidy à Maintirano est officiellement lancée. 450 km qui relient Bongolava à la côte ouest. Une longue route devenue un calvaire chaque saison des pluies. Cette fois, ce sont les militaires du génie qui sont sur le terrain pour réparer les portions les plus dégradées, celles qui coupent complètement la route pendant des semaines.

Le lancement a été supervisé par le général Pikulas Démosthène, chef d'État-major des armées. Objectif affiché par le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina : c'est de remettre le génie militaire au service de la population.

Place nette d'abord aux « points noirs ». Ceux qui font renverser les camions et bloquent les voyageurs. Les travaux doivent durer quatre à cinq mois pour être finis avant les prochaines pluies. Pour y arriver, le génie a du renfort : l'entreprise chinoise China Railway Construction Corporation (CRCC).

Les engins récemment livrés à l'unité tournent déjà. Au-delà du goudron, l'enjeu est gros : désenclaver la région Bongolava, garantir la liaison toute l'année et renforcer la sécurité le long de cet axe stratégique vers l'ouest.

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