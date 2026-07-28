Madagascar: Tennis de table/Coupe d'Afrique - Onze jeunes pongistes en lice à Accra

Décision un peu tardive. Madagascar prend le train en marche. La délégation malgache, composée de onze pongistes, a finalement pu s'envoler vendredi pour Accra, capitale ghanéenne, disputer le sommet continental des jeunes après suspense et angoisses.

La prise en charge par le ministère de l'Économie et des Finances n'a été validée que lors du Conseil des ministres en date du mercredi 21 juillet. Cette délégation avait déjà raté le championnat d'Afrique des jeunes U15 et U19 qu'elle devait disputer du 20 au 26 juillet, alors que c'était une rare occasion pour les joueurs malgaches de côtoyer un peu plus les jeunes élites du continent dans les épreuves en simple, en double et par équipes.

Les représentants de la Grande Île se contenteront ainsi de participer à la Coupe d'Afrique des jeunes qui se tiendra du 27 au 29 juillet dans la capitale ghanéenne. Cinq pongistes forment la sélection des U19 et six celle des U15. Ces joueurs et joueuses sont les meilleurs et les mieux classés à l'issue du tournoi de sélection et de classement organisé par la Fédération malgache de tennis de table à la mi-juin.

Les meilleurs

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Trois joueurs composent la sélection masculine U19 : les deux leaders du classement, Riva Rakotoarisoa du Challenger et Rhandy Rakotondrazaka du CJST, ainsi que Harry du Young Vibes, classé quatrième. Tafita, troisième au classement, n'a pas pu effectuer le déplacement, ayant dû privilégier les examens du baccalauréat.

La même situation concerne les deux meilleures joueuses chez les filles, Océane Rakotondrazaka du Challenger et Fitia du CJST. Gracia Andriatahina du Challenger et Jenny du Cosfa, respectivement troisième et quatrième au classement, représentent ainsi le pays dans la catégorie U19 filles.

Chez les U15 garçons, les deux meilleurs joueurs de la catégorie figurent dans la sélection : David du Young Vibes et Elie du CJST. Quatre joueuses ont été retenues chez les filles, toutes parmi les mieux classées au niveau national: Mbolatiana et Idealy du CFTT, Mayane Rakotondrazaka du Challenger et Romantica du Young Vibes.

La participation au championnat continental organisé la semaine dernière aurait pu constituer une préparation supplémentaire en vue de cette Coupe. Les pongistes des autres pays ont ainsi pu prendre de l'avance et entrer plus rapidement dans la compétition, contrairement aux représentants de la Grande Île.