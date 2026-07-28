Madagascar: Pétanque/National de Saint-Maurice-de-Beynost - L'équipe de l'UBMT échoue en demi-finale

Privée de la finale. L'équipe de l'UBMT, constituée de Faly Donald Andrianantenaina, Onja Lalaina Randrianarimanana et du vice-champion du monde Faratiana Rakotonirina, dit «Tiana kely», a été éliminée en demi-finale du National de Saint-Maurice-de-Beynost Top 500 à Miribel dimanche.

L'équipe d'Ambohitrimanjaka s'est inclinée 8-13 devant la triplette de Romain Fournié, Kevin Malbec et Frédéric Cazes au Final Four. En quart de finale, la bande à Tiana kely avait écarté le trio Alex Vernile, Mickaël Rosati et David Suarez (13-8) après avoir surpris l'équipe du grand champion Dylan Rocher (13-10).

L'expatrié Lahatra Andriamanantany, associé à Daniel Phonsavatdi et Théo Vaurs, s'est arrêté en huitièmes de finale, battu par Alex Marques, Steven Bertrand et Hery Boris (11-13).

La sélection Madagascar 1, composée de Lova Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray et Tiana Laurens Razanadrakoto, alias « Tonnerre », n'a atteint que les seizièmes de finale. Madagascar 2, formée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary, a, pour sa part, quitté le tournoi dès les 32es de finale.

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Arrivés au cours de la semaine passée, les joueurs disputaient leur tout premier tournoi estival. La formation du club de Décines, composée de Jean-François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, et d'Yves Rakotoarisoa, a même été éliminée dès les 64es de finale.