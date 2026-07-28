Madagascar: Festival Miara Miabo/Mahajanga - Quatre jours de compétitions et d'animations

28 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les vacanciers seront gâtés. La famille Bouka, composée du père, Zouzar, et de ses deux fils, Raïs et Raj-Alexandre, poursuivra la célébration de l'exploit réalisé le 23 mai, lorsqu'ils ont atteint le sommet du mont Everest.

Vima NGO et le World Trade Center organiseront quatre jours de compétitions sportives et de spectacles, du 27 au 30 août, à Mahajanga, au village touristique et en bord de mer. Les organisateurs proposeront plusieurs activités sportives, notamment le moraingy, le savika, un tournoi de beach-volley et un tournoi de football de rue.

Les matchs de football, auxquels participeront les équipes de 27 fokontany de la ville de Mahajanga, se dérouleront chaque soir à proximité de l'abattoir et devant la mosquée.

D'autres animations seront également au programme durant ces quatre jours, dont des séances de zumba, un Color Run, des courses de bajaj, des autos tamponneuses, des châteaux gonflables et une grande roue destinée aux enfants.

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Des concerts animeront les soirées des vacanciers et des habitants. Samoëla et Sanih ouvriront les festivités le 27 août, vers 18 heures. Tempo Gaigy et Elidiot prendront le relais le 28 août, suivis de Lola et Cais le 29 août. Madmax et le groupe Zay assureront la soirée du « Faradoboka » le 30 août, dernier jour de l'événement.

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