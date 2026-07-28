Madagascar: Bord de mer à Mahajanga - L'affluence vers les lieux de loisirs asphyxie la circulation

Problématique autour de la cohabitation entre les zones de divertissement et les flux circulatoires au bord de mer de Mahajanga, depuis plusieurs jours.

La régulation de la circulation des véhicules autour des zones de divertissement et de loisirs nocturnes s'avère très difficile. Une forte affluence est constatée chaque soir, entraînant rapidement la saturation des espaces piétonniers et des axes routiers longeant le boulevard Poincaré.

Depuis la semaine dernière, d'autres toboggans, structures gonflables et trampolines ont été installés au milieu des deux voies du boulevard, entre les poteaux électriques. Les grandes roues, les manèges, les bateaux pirates et les autos tamponneuses occupent déjà des rues fermées à la circulation, comme les années précédentes. La cohabitation entre les zones de loisirs et la circulation automobile est difficile, les véhicules passant parfois à moins d'un mètre des espaces de jeux. Cette situation risque de provoquer un grave accident.

Mal choisi

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Le problème se pose précisément à l'endroit réservé aux grandes bulles gonflables transparentes, remplies de petits ballons et destinées aux tout-petits. Celles-ci sont installées en face du siège de la Banky Foiben'i Madagasikara. L'emplacement est particulièrement mal choisi. Cette aire de divertissement devrait être entourée d'un espace libre et non donner directement sur la voie publique. « Les enfants débouchent directement sur la voie publique à la sortie de la bulle gonflable transparente. C'est inconcevable. La sécurité est quasi inexistante pour ces enfants », a constaté un père de famille.

Par ailleurs, les responsables de la commune peinent également à encadrer la circulation des véhicules et des motos. L'absence d'agents de la police municipale favorise les stationnements anarchiques, qui perturbent fortement le trafic.

Du Grand Baobab jusqu'au siège de l'Enem, la circulation devient particulièrement désordonnée. Quelques agents de la police nationale et de la police municipale ont tenté de rétablir l'ordre samedi soir. Une meilleure régulation du trafic et un renforcement des mesures de sécurité permettraient d'accompagner la forte fréquentation touristique de la zone.