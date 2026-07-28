Madagascar: Mahajanga et Antsiranana - Le nouveau procureur de la juridiction du 1er degré installé

28 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Nouvelle nomination au sein de la juridiction de 1er degré du Pôle anti-corruption (PAC) de Mahajanga et Antsiranana. Lors d'une audience solennelle organisée jeudi dernier, Voriandro Jean Prosper a été officiellement installé dans ses fonctions de procureur.

La cérémonie judiciaire s'est tenue au nouveau siège du PAC à Ambondrona, en présence du coordonnateur national du système anticorruption, ainsi que du chef de région Boeny et des autorités judiciaires et administratives locales.

À cette occasion, le nouveau procureur a présenté ses principales priorités, notamment le renforcement de la coopération avec les forces de sécurité et l'administration pénitentiaire, ainsi que l'amélioration de la communication au sein du PAC.

« La lutte contre la corruption ne sera pas un vain mot et regagner la confiance du public sera notre objectif. Une amélioration des méthodes de travail sera apportée, ainsi que le renforcement de la communication. Nous allons également effectuer une descente sur le terrain et multiplier les audiences foraines ou « fitsarana mitety vohitra ». Nous ferons en sorte que le public n'aura plus à se déplacer pour les services grâce à l'utilisation de nouvelles technologies », a déclaré le nouveau procureur.

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