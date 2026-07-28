Madagascar: Football féminin/Coupe de Norvège U17 - Yfomac s'éloigne de la qualification

Première défaite. L'équipe de l'école de football féminin Yfomac a encaissé une défaite lors de la 2e journée de la Coupe de Norvège des U17 filles, hier, dans la ville d'Oslo. La formation malgache s'est inclinée 0-4 devant Ranheim IL de Norvège. Lors de la première journée, dimanche, Yfomac avait fait match nul, un partout, contre une autre équipe hôte, Nittedal.

Au classement provisoire après les deux premières journées, Ranheim occupe la première place, crédité de 6 points après ses deux victoires. Bergen Nord se trouve en seconde position, enregistrant une victoire et une défaite (3 points). Nittedal et Yfomac occupent respectivement le troisième et le quatrième rang du groupe 1 après un match nul et un revers chacun. Les deux mieux classées de chaque groupe se qualifieront en seizièmes de finale.

Cinquante-sept équipes disputent cette « Norway Cup U17 », qui s'étale sur cinq jours, du 25 au 31 juillet. Yfomac jouera ce mardi son dernier match de poule contre Bergen Nord. Yfomac avait déjà participé en 2023 à la « Swiss Girls Cup U15 » et avait terminé troisième sur trente-deux équipes.