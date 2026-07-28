Madagascar: Transmission artistique - Hans Ranaivoson cultive l'humilité

Après plus de cinq décennies de carrière, près de 960 toiles présentes dans plusieurs pays et plusieurs distinctions à son actif, Hans Ranaivoson reste attaché à l'humilité.

Des oeuvres qui voyagent à travers le monde, des expositions dans plusieurs pays, des prix et une carrière commencée en 1974 : Hans Ranaivoson figure parmi les artistes peintres malgaches au parcours international. Pourtant, loin de rechercher les honneurs, il revendique une valeur qui guide son parcours : l'humilité. « Je ne cherche pas les honneurs. Je préfère avoir beaucoup d'humilité », confie l'artiste, qui souhaite désormais consacrer davantage de temps au partage de son expérience avec les jeunes générations.

Aujourd'hui, environ 960 de ses toiles sont réparties dans plusieurs pays, notamment en France, en Italie, en Espagne, au Japon, aux États-Unis, à La Réunion, à Maurice et à Moscou. Il a également présenté ses oeuvres dans de nombreux pays et reçu plusieurs prix au cours de sa longue carrière. Malgré cette reconnaissance internationale, Hans Ranaivoson garde une vision simple de son avenir : « Mes projets futurs sont simples : faire le maximum de partages avec nos relèves. »

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Cette volonté de transmission se retrouve dans plusieurs projets, notamment la foire-exposition « Tsiaro ny lasa », consacrée à ses oeuvres et à celles de cinq de ses anciens élèves : George Rakotomanana, William Randriamanana, Rafalimanana, Rakotomalala Joe et Miraniaina Randriamalala. Inaugurée officiellement en février à l'Ivokolo Analakely, l'exposition témoigne de 44 années de collaboration et d'échanges de savoir-faire, depuis 1982, entre l'artiste et ses anciens élèves.

L'initiative cherche également à encourager les jeunes à oser s'exprimer, explorer et partager leurs talents, tout en développant leur inspiration pour devenir des acteurs engagés de la création artistique.

Né d'une passion pour l'art et formé aux Beaux-Arts de Paris, Hans Ranaivoson a construit une carrière qui dépasse largement la peinture. Il a été designer principal de plusieurs projets, a travaillé avec l'Union européenne pour le développement de l'artisanat à Madagascar et a également participé au projet du site d'Ambatonakanga, qui a prospéré. Il a réalisé plusieurs tableaux d'Andafiavaratra et a enseigné les arts plastiques après ses études à l'école de l'Alliance française. Il est aujourd'hui responsable du parcours master Design à l'ISCAM.

Ressentis personnels

Son parcours international l'a notamment conduit à Moscou, où il a participé à un jury international de dessin d'enfants. Il a également travaillé avec plusieurs grands artistes, tels que Raparivo et Georges Rakotomanana.

Pour Hans Ranaivoson, l'art reste toutefois une affaire de personnalité et de sensibilité. « L'art, c'est toi, c'est ta personnalité », affirme-t-il, convaincu que la création naît d'abord de ce qui vient « de tout au fond de ton intérieur ». Selon lui, les écoles et les techniques ne doivent pas enfermer l'artiste : « L'école, c'est juste un guide pour faciliter l'ascension.» Il défend ainsi une expression artistique fondée sur les ressentis personnels et l'expérience.

Amoureux de la nature malgache, l'artiste puise une grande partie de son inspiration dans la faune, la flore et les paysages authentiques de Madagascar, découverts au fil de ses nombreux déplacements à travers le pays. « Je suis amoureux de la nature malgache. C'est l'impressionnisme malgache, quelque chose que nous avons hérité de nos contemporains qui ont vraiment travaillé dur pour faire sortir ce style », explique-t-il. Pour lui, protéger cette nature, qui constitue un patrimoine national, est essentiel. Vue par l'artiste peintre, elle devient une véritable poésie visuelle, dont il cherche à faire ressortir la beauté à travers ses tableaux.

Portraitiste, mais aussi artiste évoluant dans plusieurs styles contemporains, Hans Ranaivoson considère que l'art est avant tout un don du Créateur. Il insiste également sur l'importance du partage et de l'échange d'expériences pour acquérir de nouvelles compétences. Au fil des années, plusieurs artistes aujourd'hui reconnus ont bénéficié de son enseignement et de son accompagnement.