Algérie: Le président de la République salue le niveau de conscience des citoyens face aux défis

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué le niveau de conscience des citoyens algériens dans la manière d'aborder les différents défis, se disant "très optimiste" pour l'avenir du pays.

S'exprimant lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, le président de la République s'est dit "très optimiste" pour l'avenir de l'Algérie qui est "sur la bonne voie", saluant le haut niveau de conscience constaté chez les Algériens qui saisissent l'ampleur du "complot" auquel notre pays fait face.

"L'Algérie ne se soumet ni aux pressions ni aux menaces. Elle ne s'achète pas et elle ne se vend pas", a-t-il martelé.

Il a également salué l'élan de solidarité nationale manifesté par les Algériens face aux feux de forêt ayant touché certaines wilayas du pays, réaffirmant la mobilisation totale de l'Etat pour protéger les citoyens et leurs biens, tout en rendant un hommage appuyé à la jeunesse algérienne dont "le patriotisme aigu et l'esprit de volontariat étonnent de plus en plus le monde".

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Dans le même sillage, le président de la République a ordonné une enquête "très approfondie" aux services de sécurité, afin de déterminer les responsabilités à tous les niveaux dans le tragique incendie de l'établissement de l'enfance assistée de Mohammadia à Alger.

Sur le plan politique, le président de la République a réitéré son engagement à lancer un dialogue avec les partis politiques remplissant les conditions légales prévues par la loi sur les partis politiques, et ce, lors de la prochaine rentrée sociale.

Il a aussi réitéré son engagement à associer étroitement les compétences nationales établies à l'étranger au développement du pays, soulignant que cette élite constitue un levier essentiel pour faire basculer l'Algérie vers une nouvelle ère de progrès scientifique et industriel.

A une question sur la composante du prochain gouvernement, le président de la République a fait savoir que celui-ci sera désigné conformément à ce que prévoit la Constitution en cas de majorité présidentielle au Parlement.

Il a, à cet égard, souligné "l'importance pour l'équipe gouvernementale d'allier compétence et pragmatisme dans la gestion, tout en étant proche des citoyens et à l'écoute de leurs préoccupations".

Sur le plan social, le président de la République a réaffirmé son engagement à poursuivre, à partir de 2027, la revalorisation des salaires, des pensions de retraite et du Salaire national minimum garanti (SNMG), soulignant que ces mesures seront mises en oeuvre de manière progressive afin de préserver les équilibres économiques et de maîtriser l'inflation.

Evoquant le dossier économique, le président de la République s'est félicité de l'essor qu'a connu le secteur agricole en général, dont les produits sont désormais très prisés à l'étranger, mettant en avant le développement de la filière du blé dur, où l'autosuffisance devrait être atteinte au cours de l'actuelle saison agricole.

Il a en outre rappelé que le secteur du raffinage pétrolier est parvenu, en 2022, à atteindre l'autosuffisance en matière de production de carburants (essence et kérosène), tout en entamant l'exportation.

Le secteur industriel s'oriente lui aussi vers la réalisation de l'autosuffisance dans plusieurs filières, notamment celles des appareils électroménagers et des équipements électriques, avec d'importantes capacités d'exportation.

Abordant les mégas projets économiques structurants, le président de la République a souligné l'importance du projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, dont la réception est prévue en 2028.

S'agissant de la stratégie de l'Algérie pour assurer sa sécurité hydrique, le président de la République a évoqué l'accélération du programme de réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer, permettant à l'Algérie de devenir un pays leader à l'échelle mondiale en la matière, avec un taux de couverture de 62 % de la consommation à l'horizon 2029.

Sur le plan diplomatique, le président de la République s'est attardé sur les relations de partenariat algéro-allemandes, estimant qu'elles ont atteint un niveau d'excellence grâce aux projets en cours de lancement dans plusieurs domaines.

Cette coopération démontre, une nouvelle fois, que l'Algérie représente un "partenaire fiable", a-t-il dit, affirmant que l'Algérie est "en train de se dessiner un avenir prospère".

Abordant les relations avec l'Espagne, le président de la République a indiqué que plusieurs accords bilatéraux portant sur différents secteurs économiques, dont l'énergie, seront signés en octobre prochain.

Evoquant les relations algéro-françaises, le président de la République a réaffirmé "n'avoir jamais demandé un quota de visas, un nombre de visas, ou parlé de visas" et "n'avoir jamais demandé d'excuses ou d'indemnisations", soulignant que "l'Algérie ne fera jamais la manche".

Le président de la République a, par ailleurs, réitéré l'importance de la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne (UE), notamment avec l'entrée de l'économie algérienne dans une nouvelle phase de diversification de la production.

Il a également réaffirmé que l'Algérie "ne fera jamais de mal à ses voisins ", rappelant les liens de fraternité et de bon voisinage qui existent depuis des siècles entre l'Algérie et le Mali.

Le président de la République a également évoqué la menace terroriste à laquelle fait face aujourd'hui la Tunisie, soulignant que "celui qui touche la Tunisie nous touche".

Il s'est attardé, par ailleurs, sur la volonté de l'Algérie de contribuer au règlement d'un certain nombre de "problèmes" au Moyen-Orient, précisant que l'Algérie était dans la même tranchée que des pays comme l'Egypte et l'Arabie saoudite.

Dans le domaine culturel, le président de la République s'est félicité de la récente inauguration officielle de la Chaire Emir Abdelkader au Centre d'études islamiques de l'Université d'Oxford, annonçant, par là même, le lancement, fin 2027, du tournage du film sur l'Emir Abdelkader, tout en mettant en avant la volonté politique de promouvoir le secteur du cinéma.

S'agissant de la participation de l'équipe nationale de football à la Coupe du monde 2026, le président de la République a estimé que l'Algérie dispose d'une bonne équipe qu'il convient de soutenir et d'encourager et dont il faut préserver la stabilité, saluant l'accueil chaleureux réservé aux Algériens à Kansas City lors de ce Mondial.

Il a, dans ce contexte, annoncé qu'une invitation sera adressée au gouverneur et au maire du Kansas pour une visite en Algérie, aux côtés d'une centaine de citoyens américains de cette ville pour découvrir la destination touristique nationale.