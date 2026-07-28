Ethiopie: Le chef de l'AFRICOM appelle à investir dans la logistique et les communications pour renforcer la sécurité en Afrique

Addis Ababa — Selon le général Dagvin R.M. Anderson, commandant du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), il est essentiel de maintenir un niveau d'investissement soutenu dans les domaines de la logistique et des communications afin de renforcer la préparation militaire et la stabilité régionale à travers l'Afrique.

S'exprimant lors du Symposium africain sur la logistique et les communications à Addis-Abeba, le général Anderson a souligné que des lignes d'approvisionnement et des réseaux de communication fiables sont fondamentaux pour la réussite des opérations.

Il a insisté sur le fait que l'entretien du personnel et du matériel est tout aussi vital pour les capacités de défense que l'acquisition d'armements de pointe.

« Peu importe les armes ou les technologies d'avenir que vous achetez, si vous ne pouvez pas les entretenir et les acheminer sur le champ de bataille, cela ne sert à rien », a déclaré le commandant. « La voie vers l'indépendance passe par le soutien logistique et la logistique. »

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Il a ajouté que les nations capables d'assurer le soutien de leurs propres forces armées sont, en fin de compte, mieux placées pour protéger leur souveraineté et leurs citoyens.

Ce colloque marque la première fois que les responsables de la défense réunissent les domaines de la logistique et des communications au sein d'une même plateforme.

Le général a également souligné que cette rencontre offrait une occasion unique aux responsables africains de la défense et à leurs partenaires internationaux d'échanger leurs meilleures pratiques, de relever ensemble les défis opérationnels communs et de mettre en place des capacités militaires plus résilientes et interopérables.

Les pays africains sont actuellement confrontés à un ensemble complexe de menaces interdépendantes, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains, la pêche illégale, l'exploitation minière illicite et un afflux croissant de stupéfiants.

Pour relever ces défis, a souligné Anderson, il faut des réponses rapides et coordonnées, soutenues par des réseaux de communication solides et des chaînes d'approvisionnement fiables.

Pour l'avenir, le commandant a réaffirmé que l'Afrique restait au coeur de la paix et de la stabilité mondiales.

Malgré des ressources limitées, il a exhorté les nations à donner la priorité aux investissements à long terme dans la logistique, le soutien opérationnel et les technologies émergentes afin de rester préparées face à l'évolution des menaces futures.

Anderson a également souligné que l'évolution rapide de la guerre, portée par les drones, les satellites et les communications numériques, exigeait une collaboration plus étroite entre les gouvernements, les institutions de défense et le secteur privé afin d'accélérer l'innovation et de renforcer l'efficacité militaire.

Mettant en avant l'expérience de l'Éthiopie, le commandant de l'AFRICOM a cité Ethiopian Airlines comme un excellent exemple des avantages à long terme d'un investissement dans le soutien logistique.

Évoquant la contribution de l'aviateur américain John C. Robinson à la création de l'armée de l'air éthiopienne, puis d'Ethiopian Airlines, M. Anderson a expliqué que Robinson avait compris que la mise en place d'un secteur aérien performant ne se limitait pas à l'achat d'avions et à la formation de pilotes, mais exigeait également des systèmes logistiques solides et des installations de maintenance.

« Ethiopian Airlines n'aurait pas survécu au-delà des années 1960 si elle n'avait pas mis en place cette infrastructure pour assurer son développement », a déclaré Anderson, décrivant l'ascension de la compagnie aérienne au rang de premier transporteur africain comme la preuve des investissements soutenus de l'Éthiopie dans ses capacités de maintenance.

Le commandant a également rappelé les vastes opérations logistiques menées à travers l'Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant qu'elles démontraient l'importance stratégique durable du continent et le rôle décisif des chaînes d'approvisionnement dans le soutien à la sécurité mondiale.