Congo-Kinshasa: Réhabilitation de la route agricole Mbuji-Mayi-Tshilunde - Un souffle pour l'économie locale

La route de desserte agricole reliant Mbuji-Mayi à Tshilunde, longue d'environ 50 kilomètres, est en cours de réhabilitation dans le territoire de Lupatapata, au Kasaï-Oriental. D'ici douze mois, cet axe stratégique devrait être entièrement asphalté, facilitant l'évacuation des produits agricoles vers Mbuji-Mayi, principal centre de consommation de la province. Les travaux sont réalisés par la Générale de services et de maintenance immobiliers du Congo (GSMIC SARLU).

Financé par le Gouvernement central à travers la Caisse nationale de péréquation, le projet comprend trois volets principaux : la construction de caniveaux, la réhabilitation de la chaussée existante et la pose d'un revêtement en asphalte.

Situé dans le territoire de Lupatapata, Tshilunde est un important bassin agro-pastoral du Kasaï-Oriental. Chaque saison, cette contrée produit d'importantes quantités de maïs. Mais l'acheminement des récoltes vers Mbuji-Mayi reste difficile en raison du mauvais état de la route, obligeant les producteurs à transporter leurs marchandises à vélo, sur des pistes impraticables.

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Pour la ministre provinciale de l'Agriculture, l'ingénieure Chantal Mulanga, la réhabilitation de cet axe routier constitue une avancée majeure pour les agriculteurs. Selon elle, cette infrastructure réduira le temps de trajet et garantira une évacuation plus rapide des produits agricoles vers Mbuji-Mayi, améliorant ainsi les revenus des producteurs.

Au-delà de son impact économique, ce projet vise également à désenclaver le territoire de Lupatapata et à renforcer les échanges avec les autres entités administratives du Kasaï-Oriental.