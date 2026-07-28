Maroc: A Guelmim, Driss Lachguar appelle à une véritable justice territoriale et fustige le retard du développement régional

Sous le thème «La justice territoriale et les enjeux du développement », l'USFP a organisé, jeudi 23 juillet 2026 à Guelmim, une importante rencontre réunissant les militantes et militants du parti de la région de Guelmim-Oued Noun. Présidée par le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, la rencontre s'est déroulée en présence des membres du Bureau politique Fadoua Rajouani et Ghassan Bahou Marsane, ainsi que de nombreux responsables régionaux, provinciaux, des sections locales, de l'OFI et de la Chabiba ittihadia.

Dans son intervention, Driss Lachguar a dressé un constat sévère de la situation de la région, estimant que les projets réalisés jusqu'à présent restent largement en deçà des attentes de la population. Selon lui, malgré son statut de porte du Sahara marocain, la région de Guelmim-Oued Noun continue d'occuper les derniers rangs à l'échelle nationale sur plusieurs indicateurs, notamment en matière de chômage des jeunes et des femmes, en raison du manque d'investissements et de la faiblesse de la création d'emplois.

Le Premier secrétaire de l'USFP a également dénoncé la dégradation des services de santé dans la région, soulignant le retard enregistré dans la réalisation de l'hôpital régional, ainsi que le déficit important en médecins, en personnel infirmier et en équipements médicaux, une situation qui pénalise lourdement les habitants.

Selon Driss Lachguar, le choix du thème de cette rencontre n'est pas fortuit. Il reflète, a-t-il expliqué, l'urgence de mettre en oeuvre de véritables projets de développement à même de répondre au potentiel économique, social et culturel de la région. Il a mis l'accent sur la nécessité d'une justice territoriale qui tienne compte de la place stratégique de Guelmim-Oued Noun en tant que porte du Sahara et prolongement naturel de la profondeur africaine du Royaume.

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Le dirigeant ittihadi a rappelé que cette revendication constitue depuis longtemps une demande constante de la population et qu'elle a été portée par les élus de l'USFP au sein des conseils provincial et régional ainsi qu'au Parlement.

Driss Lachguar a affirmé que les habitants aspirent toujours à une véritable justice territoriale et à un développement durable à la hauteur des richesses naturelles, agricoles, halieutiques et touristiques de la région. Il a également mis en avant la diversité culturelle, identitaire et linguistique de Guelmim-Oued Noun, où les composantes amazighe et sahraouie arabe cohabitent dans un climat de tolérance, de fraternité et de respect mutuel.

Le Premier secrétaire a exprimé sa fierté d'être originaire de la région, plus précisément de Taghjijt, affirmant que cet attachement l'a toujours conduit à défendre les intérêts de ce territoire au sein des institutions élues et lors des différentes rencontres. Il a décrit la région comme un espace exceptionnel, où se rencontrent les montagnes de l'Anti-Atlas au nord, le Sahara marocain au sud et les côtes atlantiques à l'ouest.

Driss Lachguar a souligné que Guelmim-Oued Noun dispose de tous les atouts humains et naturels nécessaires pour devenir un modèle de développement territorial. Cependant, selon lui, ces ressources ne se traduisent toujours pas par des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Il a plaidé pour l'encouragement des investissements dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de la pêche maritime, ainsi que pour le désenclavement aérien de la région à travers le renforcement des liaisons nationales et internationales de son aéroport.

Le Premier secrétaire de l'USFP a insisté sur le fait que la justice territoriale constitue un choix stratégique et non un simple slogan politique. Il a appelé à accélérer le rythme du développement durable et à achever les grands chantiers lancés sous l'impulsion de S.M le Roi Mohammed VI.

A cet égard, il a souligné que les progrès enregistrés en matière d'infrastructures, notamment le développement des routes à deux voies reliant Guelmim aux autres provinces, démontrent la pertinence de cette orientation. Il a également considéré que la justice territoriale représente aujourd'hui la clé du développement des provinces du Sud et de leur positionnement comme plateformes économiques stratégiques tournées vers l'Afrique.

Driss Lachguar a détaillé les principaux piliers du développement qu'il juge indispensables : une répartition équitable des richesses, une meilleure valorisation des ressources naturelles et maritimes au profit des populations locales, le renforcement des services publics, notamment dans le domaine de la santé, l'amélioration de la couverture sociale, ainsi que le soutien aux PME afin de créer de véritables emplois pour les jeunes, plutôt que de multiplier des promesses irréalisables.

Il a également affirmé que les habitants attendent avant tout un engagement responsable autour d'un programme de développement crédible, afin que la justice territoriale cesse d'être un simple thème de campagne électorale et devienne un véritable principe de gouvernance plaçant le citoyen au coeur des politiques publiques.

Dans ce contexte, le dirigeant ittihadi a insisté sur la nécessité de soumettre les importants budgets et crédits alloués aux régions au principe de la reddition des comptes. Il a jugé inacceptable la lenteur d'exécution de certains projets, leur blocage ou encore la prédominance d'intérêts particuliers sur les attentes légitimes de la population.

En conclusion de son intervention, Driss Lachguar a appelé à l'élaboration d'un programme régional clair, fondé sur des engagements concrets, des sources de financement identifiées et une participation effective des jeunes et des femmes aux centres de décision. Il a affirmé que l'avenir de la région repose sur le sérieux, la crédibilité et le respect des engagements afin que Guelmim-Oued Noun demeure un pilier du développement du Maroc moderne.

La rencontre, organisée au Centre d'accueil de Guelmim, a connu une forte participation des militantes et militants de l'USFP venus des provinces de Tan-Tan, Sidi Ifni, Assa-Zag et Guelmim. Les différentes interventions des responsables du parti, aux niveaux provincial, régional et parlementaire, ont toutes insisté sur la nécessité de répondre aux revendications légitimes de la population, notamment par l'amélioration de l'offre de soins, la création d'emplois, la réduction du chômage et le renforcement des investissements publics et privés dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de la pêche maritime.

En marge de cette rencontre, Driss Lachguar a effectué une visite à caractère familial et fraternel au domicile de Kamal Slima, l'une des figures historiques de l'USFP dans le Sud du Royaume. Accueillant chaleureusement la délégation de l'USFP, Kamal Slima a salué cette initiative à travers un témoignage empreint d'émotion.

A cette occasion, le Premier secrétaire de l'USFP a rendu hommage au parcours militant de Kamal Slima, le qualifiant comme l'une des grandes figures du combat ittihadi après l'indépendance et comme un militant engagé pour la défense de l'unité nationale. La rencontre s'est achevée par plusieurs témoignages d'anciens militants de la région, notamment celui de Mohamed El Aoud, qui a salué le parcours de Kamal Slima et les sacrifices qu'il a consentis au service du combat national et de la diffusion des idéaux de l'USFP.