Maroc: Industrie manufacturière - Le ralentissement frappe plusieurs branches au premier trimestre 2026

L'activité du secteur manufacturier a connu une légère baisse au premier trimestre 2026, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) qui a fait état d'une baisse de 1,3% de la valeur ajoutée du secteur, après une hausse de 1% l'année précédente.

Ce repli traduit un ralentissement de plusieurs branches industrielles, notamment celles liées à la consommation et aux industries intermédiaires, selon l'analyse des données publiées par ce département, relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Cette baisse s'explique essentiellement par le recul de la valeur ajoutée des secteurs de la « fabrication de produits alimentaires et de boissons » (-3,4%), de la « fabrication de textiles, d'articles d'habillement, de cuir et d'articles de cuir » (-3,8%) et de la « fabrication d'articles en caoutchouc et en matières plastiques, et autres produits minéraux non métalliques » (-3,6%).

D'après la DEPF, le recul de ce secteur est également imputable à la baisse de 9,9% dans la « fabrication de matériel électrique » et dans 4,2% de la « fabrication de produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux, sauf machines et matériel ».

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Des filières stratégiques résistent au ralentissement

L'orientation favorable observée dans les secteurs de la « fabrication de matériel de transport » (+5,9%), de la « fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques » (+4,5%) et de la « fabrication d'ordinateurs, d'articles électroniques et optiques » (+6,4%) a toutefois permis d'atténuer ce ralentissement, affirme la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de juillet 2026 (N°353).

D'après les derniers résultats de l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib, le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) du secteur manufacturier aurait atteint 77,7% au terme des cinq premiers mois de 2026, rappelle la Direction. Cela traduit une quasi-stagnation par rapport à la même période de l'année précédente (-0,1 point), après une baisse de 0,6 point un an auparavant, souligne-t-elle, précisant que cette évolution est tirée par un accroissement de ce taux dans les branches de la « mécanique et métallurgie » (+1 point) et de la « chimie et parachimie » (+0,8 point).

Poursuivant son analyse, la DEPF note que le TUC aurait augmenté de 0,3 point au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre 2026, après une baisse de 0,4 point une année plus tôt, porté par une évolution positive dans la majorité des branches d'activité.

Résilience des filières exportatrices

En ce qui concerne la demande extérieure des produits du secteur manufacturier, les données montrent que les filières exportatrices continuent néanmoins d'afficher de solides performances. Ainsi, « les exportations du secteur de l'automobile poursuivent leur renforcement à fin mai 2026 avec une performance de +15,9%, ainsi que celles de l'aéronautique (+14,2%), de l'industrie alimentaire (+7,5%), de la métallurgie et du travail des métaux (+42,9%) et de l'industrie du plastique et du caoutchouc (+10,8%) », conclut la DEPF.