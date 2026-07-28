Maroc: Larache - Clôture du 5e Festival de la Mer sur une célébration du patrimoine maritime maroco-espagnol

La cinquième édition du Festival de la Mer (FESTIMAR) s'est achevée, dimanche soir à Larache, par une grande célébration culturelle et artistique sur la place Bab Al Bahr, à l'embouchure de l'oued Loukkos, mettant à l'honneur le riche patrimoine immatériel et l'héritage culturel et maritime partagé entre les villes de Larache et de Barbate (Espagne).

La cérémonie de clôture de cette manifestation, organisée par la commune de Larache en partenariat avec la municipalité espagnole de Barbate, s'est déroulée en présence du président du Conseil communal de Larache, Abdelmoumen Sbihi, du maire de Barbate, Miguel Molina, ainsi que de plusieurs acteurs associatifs et culturels, de membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, et d'un large public de visiteurs et d'amateurs du patrimoine des deux rives.

Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente de la commune de Larache chargée des affaires culturelles, sociales et sportives, Fatima Achahbar, a souligné que ce festival constitue un rendez-vous annuel majeur visant à promouvoir les échanges et à consolider les liens de fraternité entre les habitants et les associations locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a relevé que cette cinquième édition s'est notamment distinguée par l'organisation d'espaces consacrés à la gastronomie traditionnelle larachie, avec une large participation de familles et d'associations de la société civile, contribuant à créer une ambiance festive illustrant la richesse du patrimoine local et les valeurs de cohésion culturelle et sociale qui caractérisent la ville.

De son côté, le maire de la municipalité de Barbate, Miguel Molina, s'est félicité de la profondeur des liens historiques unissant les deux villes, qui partagent un héritage commun étroitement lié à la pêche maritime, soulignant que cette édition revêt une portée particulière, coïncidant avec le dixième anniversaire de la signature de l'accord de partenariat et de coopération entre la commune de Larache et la municipalité de Barbate.

M. Molina a indiqué que la coopération entre les deux villes vise à renforcer les échanges culturels, sportifs, touristiques et gastronomiques, saluant la dynamique de développement que connaît Larache ainsi que les avancées qu'elle enregistre d'année en année, lesquelles renforcent son attractivité touristique.

La cérémonie de clôture a également été marquée par le concours du « meilleur tajine de poisson » (Tagra), qui a suscité une vive compétition entre plusieurs associations participantes.

À cet égard, la présidente de l'Association marocaine de l'enfance et du développement (section de Larache), Chorouk Mehrane, a fait savoir que cette première participation de l'association vise à offrir un moment de joie aux enfants, tout en mettant en valeur leur savoir-faire dans la préparation de spécialités locales à base de produits de la mer.

Pour sa part, le président de l'Association des Scouts de l'avenir, Zakaria Rahali, a noté que le festival constitue une occasion privilégiée de mettre en valeur le patrimoine immatériel de Larache, notamment son patrimoine culinaire maritime, relevant que ce concours a suscité un vif engouement auprès de la population locale et des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, venus nombreux assister aux différentes activités de cette manifestation.

Le festival vise notamment à mettre en valeur les atouts maritimes et touristiques de Larache, à promouvoir le patrimoine immatériel lié à la mer et à renforcer les échanges culturels et économiques avec l'Espagne autour d'un patrimoine et d'une mémoire maritimes partagés.