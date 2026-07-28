Maroc: Foot - Pirlo n'est plus candidat au poste de sélectionneur de l'Italie

27 Juillet 2026
Libération (Casablanca)

Andrea Pirlo, annoncé comme favori pour reprendre les rênes de l'équipe d'Italie avant d'être vivement critiqué pour un partenariat avec une entreprise russe et son maigre CV d'entraîneur, a annoncé lundi ne plus figurer parmi les candidats au poste de sélectionneur.

« (J'ai) appris hier soir que je n'étais plus candidat au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne », a écrit sur Instagram l'ancien milieu du Milan AC, de la Juventus et de la Nazionale, estimant « nécessaire de clarifier certains points ».

« Je regrette qu'une décision fondée sur des critères sportifs ait été rapidement entraînée dans une polémique publique, dans laquelle des intentions et des idées qui ne reflètent pas ma personnalité ont fini par m'être attribuées », a déploré Pirlo.

Selon la presse italienne, l'ancien joueur de 47 ans aurait dû être nommé cette semaine à la tête de la sélection italienne, encore traumatisée par son absence aux trois dernières Coupes du monde (2018, 2022, 2026).

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Mais le nom de l'actuel entraîneur de l'équipe émiratie United FC avait été reçu avec circonspection -- sinon stupéfaction -- en Italie.

En cause, sa maigre carrière d'entraîneur (Juventus, Karagümrük, Sampdoria, United FC) démarrée en 2020 et, plus encore, un contrat publicitaire passé avec l'entreprise russe de paris sportifs Fonbet, qui lui a valu une pluie de critiques ces derniers jours.

Selon la presse italienne, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malago, s'opposait depuis le départ à la nomination de Pirlo à la tête de la Nazionale.

Pirlo avait été préféré par le directeur technique de la sélection Paolo Maldini et son conseiller Leonardo à l'autrement plus expérimenté Antonio Conte, libre depuis son départ de Naples. Conte pourrait désormais revenir dans la course au poste de sélectionneur, selon la Gazzetta dello Sport.

Maldini et Leonardo avaient en outre tenté de convaincre l'Espagnol Pep Guardiola, en vain.

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