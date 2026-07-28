Maroc: Fès poursuit la valorisation de son patrimoine bâti

La ville de Fès franchit une nouvelle étape dans son programme de réhabilitation du patrimoine bâti, avec le lancement d'une consultation architecturale portant sur le ravalement des façades du centre-ville, un projet destiné à renforcer l'attractivité urbaine et à préserver l'identité architecturale de la capitale spirituelle.

Cette consultation, initiée par la Société Fès Région Aménagements (SFRA), porte sur la troisième tranche de ce vaste programme, laquelle concerne les façades d'immeubles situés principalement le long des avenues Lalla Meryem et Abdellah Chefchaouni. Le budget y alloué est estimé à 29,8 millions de dirhams.

S'inscrivant dans une démarche globale de valorisation du patrimoine bâti et d'amélioration du cadre urbain, le projet ambitionne de renforcer l'attractivité du centre-ville, de préserver son identité architecturale et de soutenir les dynamiques économiques, culturelles et touristiques de la cité.

Les interventions prévues portent notamment sur la remise en état des façades, le traitement des matériaux, les travaux de peinture ainsi que la réparation ou le remplacement des éléments dégradés tels que les menuiseries, les ferronneries ou les enduits.

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Selon les documents de la consultation, l'approche architecturale retenue privilégie le respect du patrimoine existant en intégrant les spécificités stylistiques et historiques propres à Fès, tout en recourant à des techniques modernes de rénovation répondant aux exigences de durabilité, de sécurité et d'esthétique.

Le projet vise à réhabiliter aussi bien des bâtiments anciens à caractère patrimonial que des constructions plus récentes, sans altérer leur identité architecturale. Les interventions prévues reposent sur des actions esthétiques légères, l'utilisation de matériaux locaux et une optimisation des coûts.

Parmi les objectifs affichés figurent la conservation du patrimoine architectural, l'amélioration de l'image des bâtiments dans leur environnement urbain, la modernisation discrète de certains équipements grâce notamment à l'éclairage LED, ainsi que l'amélioration de la lisibilité des fonctions des édifices publics. Le programme prévoit également la suppression des éléments jugés nuisibles au paysage urbain.

Le cahier des charges met en outre l'accent sur l'harmonie visuelle des façades rénovées, la restauration des éléments architecturaux emblématiques tels que les balcons, corniches, encadrements en pierre et ferronneries, ainsi que sur le recours à des matériaux compatibles avec le climat local et faciles d'entretien.

Le projet intègre également des exigences en matière de performance énergétique et d'architecture bioclimatique, avec la priorité accordée à l'éclairage naturel, à la ventilation naturelle, à la réduction des consommations énergétiques et au recours aux énergies renouvelables.