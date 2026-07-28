Ile Maurice: Des habitants en colère réclament des mesures urgentes

Les habitants de La Tour-Koenig ont exprimé leur colère dans la soirée du lundi 27 juillet après d'importantes émanations de fumée provenant d'une usine de la région. Selon plusieurs habitants, un épais nuage de fumée a rapidement envahi le secteur, provoquant une forte odeur de caoutchouc brûlé.

«La fumée a recouvert tout l'endroit. C'était comme un brouillard partout, avec une odeur de caoutchouc brûlé et la gorge qui gratte», témoigne Ken Sabapathee, représentant des habitants.

Alertées, la police de la localité et la Police de l'environnement se sont rendues sur place afin de constater la situation. Le «Junior Minister» Kugan Parapen s'est également déplacé.

«Nou espere ki gouvernman pou pran bann desizion ki bizin», a déclaré Ken Sabapathee, qui appelle les autorités à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces nuisances.

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Sur place, plusieurs habitants ont dénoncé une situation qu'ils jugent récurrente. L'un d'eux affirme que ce type d'épisode de pollution n'est pas nouveau et regrette qu'aucune solution durable n'ait été trouvée jusqu'à présent. Une autre riveraine a également exprimé son exaspération face à la répétition de ces incidents, lançant un appel au ministre de l'Environnement afin qu'une action soit rapidement entreprise pour mettre un terme aux émanations de fumée et à la pollution qu'elles engendrent.