Ile Maurice: Un journaliste pris à partie par des partisans du MSM

28 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

L'atmosphère s'est brusquement tendue, ce soir, aux abords de la FCC, où l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth était attendu. Selon plusieurs témoins sur place, un journaliste aurait été la cible d'insultes et de provocations répétées de la part d'un groupe de personnes présentes.

Les premières invectives, encore contenues, ont rapidement cédé la place à des propos autrement plus menaçants. Des insultes auraient été proférés à l'encontre du journaliste, accompagnés d'injonctions à quitter les lieux. Malgré la pression, le journaliste aurait conservé son calme, poursuivant son travail.

C'est cependant une menace explicite selon certains témoignages, des propos évoquant sa mort qui aurait fait basculer la situation, provoquant l'indignation de plusieurs de ses confrères présents sur place. Une telle escalade verbale, si elle se confirme, constituerait une atteinte grave à la sécurité des journalistes et à la liberté de la presse.

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