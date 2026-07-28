Tunisie: Imbroglio maritime à Civitavecchia - Le ministère des Transports intervient

Face à la détresse de nombreux Tunisiens bloqués dans le port italien de Civitavecchia après une vente de billets par un armateur étranger sans respect des procédures légales, le ministère des Transports réagit. Il a accordé une dérogation exceptionnelle pour acheminer les voyageurs, tout en déployant un dispositif d'urgence de neuf rotations hebdomadaires pour l'été 2026, soutenu par des traversées supplémentaires de la CTN.

Les autorités tunisiennes s'activent pour sécuriser le retour estival de sa diaspora dans un contexte marqué par les turbulences du transport maritime. En effet, dans un communiqué officiel, le ministère des Transports a annoncé l'octroi de licences d'exploitation pour neuf liaisons hebdomadaires régulières entre la Tunisie et l'Italie afin de couvrir l'intégralité de la demande pour la saison 2026.

Cette planification a toutefois été bousculée par un incident majeur survenu samedi dernier au port italien de Civitavecchia. Des dizaines de Tunisiens résidant à l'étranger se sont retrouvés pris au piège d'une billetterie clandestine opérée hors de tout cadre légal par une compagnie maritime étrangère.

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Pour dénouer ce blocage sans pénaliser les familles tunisiennes, et tout en coordonnant avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Transports a délivré, à titre strictement exceptionnel, une autorisation de navigation unique permettant à l'armateur étranger contrevenant d'effectuer cette traversée spécifique afin de rapatrier les passagers lésés.

Parallèlement à cette mesure de secours, l'État mobilise ses propres fleurons industriels. La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) s'est déclarée prête à intégrer immédiatement deux rotations supplémentaires à son calendrier, prévues les 27 et 30 juillet, pour fluidifier le trafic et absorber le surplus de voyageurs.

Le ministère a par ailleurs tenu à rassurer les usagers de la ligne régulière en confirmant le maintien des liaisons hebdomadaires traditionnelles du vendredi, opérées en toute légalité par l'armateur italien GNV. Pour tout autre cas de figure ou anomalie de réservation, la tutelle invite les ressortissants tunisiens à se rapprocher directement de l'opérateur italien précité.