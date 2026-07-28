Tunisie: Nabeul - L'incendie du mont Dallaj maîtrisé après avoir ravagé 10 à 15 hectares

Les unités de la protection civile et les équipes de la direction des forêts au gouvernorat de Nabeul ont réussi à maîtriser l'incendie qui s'est déclaré, dimanche après-midi, au mont Dallaj Henchir El Chadli dans la délégation de Takelsa.

Trois camions de lutte contre l'incendie ont été mobilisés par la protection civile et deux autres par la Direction des forêts pour circonscrire les flammes qui se sont propagées sur une superficie comprise entre 10 et 15 hectares, a indiqué à l'Agence TAP, Mohamed Hédi Slimani, chef de service au Commissariat régional au développement agricole.

Il a ajouté que l'intervention rapide a permis d'empêcher la propagation du feu aux massifs forestiers environnants, ajoutant que l'opération de refroidissement se poursuit pour éviter le risque de reprise des flammes.