Tunisie: Nabeul - L'incendie du mont Dallaj maîtrisé après avoir ravagé 10 à 15 hectares

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les unités de la protection civile et les équipes de la direction des forêts au gouvernorat de Nabeul ont réussi à maîtriser l'incendie qui s'est déclaré, dimanche après-midi, au mont Dallaj Henchir El Chadli dans la délégation de Takelsa.

Trois camions de lutte contre l'incendie ont été mobilisés par la protection civile et deux autres par la Direction des forêts pour circonscrire les flammes qui se sont propagées sur une superficie comprise entre 10 et 15 hectares, a indiqué à l'Agence TAP, Mohamed Hédi Slimani, chef de service au Commissariat régional au développement agricole.

Il a ajouté que l'intervention rapide a permis d'empêcher la propagation du feu aux massifs forestiers environnants, ajoutant que l'opération de refroidissement se poursuit pour éviter le risque de reprise des flammes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.