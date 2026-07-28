Tunisie: Drame au Cap Bon - Une femme se noie à Kélibia et plusieurs estivants sauvés in extremis

La vigilance est maximale sur les côtes de Nabeul après un début de semaine particulièrement noir. Une femme de 60 ans a tragiquement perdu la vie ce matin du lundi 27 juillet 2026 à Kélibia. Et ce à côté d'une série de noyades qui a mobilisé en urgence les secouristes de la région.

Selon une source responsable de la Garde maritime, pas moins de huit cas de noyade ont été déplorés ce matin sur la seule plage de Kélibia. Si la majorité des baigneurs a pu être secourue à temps, le bilan a été alourdi par la mort tragique d'une sexagénaire.

Ce bilan de début de semaine rajoute une couche aux drames d'un week-end déjà lourdement marqué par l'insécurité côtière. Pas plus tard qu'hier, dimanche, quatre autres cas de noyade majeurs ont été enregistrés sur les plages d'El Haouaria, de Tazarka et de Soliman. Grâce à la réactivité et aux interventions d'urgence coordonnées entre les unités de la Garde maritime et la Protection civile, ces estivants ont pu être secourus à temps.

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Face à cette recrudescence d'accidents de baignade, les autorités tirent fermement la sonnette d'alarme. La Garde maritime exhorte les citoyens et les vacanciers à se conformer scrupuleusement aux alertes de sécurité émises par l'Institut National de la Météorologie. S'aventurer dans l'eau en période de perturbations météorologiques et de courants marins violents représente un risque mortel que nul ne devrait s'autoriser à prendre.