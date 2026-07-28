Afrique: Judo - En marge du championnat d'Afrique Junior - L'heure des choix pour les jeunes

Aux derniers Championnats d'Afrique juniors qui ont eu lieu à Casablanca, l'équipe de Tunisie a enlevé cinq médailles: une en or, trois en argent et une en bronze.

La Tunisie a occupé la 4e place au classement final. Voici la moisson des médailles. Or : Zeineb Taroudi : +78 kg. Argent: Adam Kouki: +100 kg, Narjess Haddaji : -48 kg et Amna Khalfaoui: -52 kg, et Bronze : Adam Andaloussi : -100 kg. Ce résultat nous pouvons l'interpréter de deux manières.

Insuffisant et indigne du Judo tunisien qui a été longtemps le porte-drapeau de cette discipline sportive dans le continent. Et une lecture plus positive, si l'on considére que ces médailles de bronze et d'argent représentent des podiums.

Ces jeunes n'ont pas réussi à remporter de l'or, mais figurent parmi les meilleurs. A condition bien entendu de se mettre au travail et de suer sang et eau pour s'intégrer au sein du groupe des combattants crédibles sur lesquels on peut miser.

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En effet, considérant qu'ils sont juniors, ils vont vite se retrouver parmi ceux qui se positionnent pour des résultats plus probants, dans le cadre de jeux régionaux et plus tard internationaux.

L'exemple de Anis Lounifi

Le seul champion du monde de judo tunisien et africain de l'histoire est Anis Lounifi. Né en 1978, il a remporté ce titre mondial en 2001 à Munich. Il a pratiquement tout raflé (africain et méditerranéen) à l'âge de 23 ans dans la catégorie des moins de 60 kg (poids super-légers) Il a aussi remporté une médaille de bronze aux championnats du monde en 2003 au Japon. C'est dire que c'est l'heure du choix pour tous ces jeunes.

Le judo tunisien possède des techniciens qui sont capables de hisser vers le haut ceux qui acceptent de souffrir (on souffre en judo !) pour progresser. Ils n'ont qu'à demander à Lounifi, qui est entraîneur national, combien d'heures de travail il a consacré pour être le meilleur du monde dans sa catégorie. Ces jeunes, si nous y ajoutons les cadets qui, eux aussi, possèdent des jeunes de qualité (ils ont remporté un total de 10 médailles: 2 en or, 1 en argent et 7 en bronze), il y a assurément de la matière.