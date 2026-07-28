Afrique de l'Est: CAN Féminine - La Tanzanie s'offre un scalp de choix face à l'Afrique du Sud

C'est une entrée en matière qui fera date. Ce lundi soir, sur la pelouse du stade Moulay Rachid de Casablanca, la Tanzanie a signé un authentique exploit en dominant l'Afrique du Sud (2-1) pour son entrée en lice dans le Groupe B de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026.

Habituées à croiser le fer sur la scène continentale - après un premier succès sud-africain historique et un partage des points lors de la précédente édition - les Est-Africaines ont cette fois pris leur revanche avec autorité. Dès le coup d'envoi, les intentions tanzaniennes sautent aux yeux. La capitaine Opa Tukumbuke met une première clim' sur la défense adverse dès la 13e minute, bien contenue par Andile Dlamini, suivie deux minutes plus tard d'une frayeur monumentale et d'un lob de la tête mal contrôlé de Lebohang Ramalepe frôlant son propre but.

Piquées au vif, les Banyana Banyana haussent le ton. Thembi Kgatlana, omniprésente, sert idéalement Hildah Magaia (17e) avant que Karabo Dhlamini ne vienne faire trembler la transversale adverse d'un missile lointain à la 20e minute. Mais à trop pousser, le champion déchu s'expose. Contre le cours du jeu, Diana Msewa climatise le clan sud-africain à la 37e minute : un crochet dévastateur sur Bongeka Gamede et une finition chirurgicale au premier poteau pour crucifier Dlamini (0-1).

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Alors que la pause se profile, la pression sud-africaine finit par payer. Si la gardienne tanzanienne Najiati Idrisa retarde l'échéance d'une claquette reflex devant Kgatlana, elle doit s'incliner dans le temps additionnel sur un renvoi opportuniste de Bambanani Mbane, qui catapulte le cuir au fond de la tête (1-1, 45e+).

Au retour des vestiaires, Refiloe Jane manque de peu de donner l'avantage aux siennes dès les premières secondes. La physionomie penche en faveur des Sud-Africaines, mais le réalisme choisit son camp. À la 86e minute, le coaching tanzanien fait mouche : tout juste entrée en jeu, Hasnath Ubamba se joue de son vis-à-vis d'un contrôle orienté de classe avant de déclencher une frappe sèche et rasante hors de portée de Dlamini (1-2).

Un hold-up parfait ? Plutôt un chef-d'oeuvre de panache. Grâce à ce succès de prestige, la Tanzanie empoche trois unités ô combien précieuses avant de se frotter au Burkina Faso ce vendredi. L'Afrique du Sud, de son côté, est condamnée à la remobilisation générale avant de croiser le fer avec la Côte d'Ivoire le même jour.