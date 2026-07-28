Afrique de l'Est: La Tanzanie face à un défi de taille contre l'Afrique du Sud

Nkosi sikelel'iAfrika. Mungu Ibariki Afrika. God bless Africa.

C'est par ces mots forts et symboliques que débutent les hymnes nationaux sud-africain et tanzanien. Des paroles porteuses d'un sens profond pour leurs citoyens, qui les entonnent avec une émotion résolue. Mais au-delà des mots d'ouverture, c'est aussi une question de rythme.

Écouter ces deux hymnes nationaux donne une impression de déjà-vu. Pourtant, ce ne sont pas seulement ces ressemblances qui rapprochent les deux nations. Elles partagent un riche héritage historique, notamment les philosophies enseignées par deux icônes de renommée mondiale : Nelson Mandela et Julius Nyerere.

C'est cet héritage que portent aujourd'hui sur leurs épaules les Banyana Banyana et les Twiga Stars, alors qu'elles s'apprêtent à s'affronter dans le cadre de la CAN Féminine TotalEnergies 2026, ce lundi 27 juillet à 18h00 au Stade Moulay Rachid de Casablanca, au Maroc.

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Des rivales familières sur un terrain connu

Cette CAN 2026 est la deuxième édition consecutive où l'Afrique du Sud, championne continentale 2022, et la Tanzanie se retrouvent dans le même groupe, et la troisième fois qu'elles se font face dans cette compétition. En juillet dernier, l'attaquante Opa Clement avait ouvert le score pour la Tanzanie avant que la défenseure Bambanani Mbane n'égalise, arrachant ainsi un point précieux.

La régularité de la Dr Desiree Ellis et de l'Afrique du Sud

« Nous avons joué contre la Tanzanie à plusieurs reprises désormais. Nous ne pouvons prendre aucune équipe à la légère. Cela montre que notre football évolue. Je ne pense pas qu'un seul match sera facile. Nos confrontations [face à la Tanzanie] ont toujours été serrées. Mais cela reste un match que nous devons absolument gagner. La dynamique a changé. Il n'y a plus droit à l'erreur. Un résultat positif lors de ce match signifie que nous avons notre destin entre nos mains, et c'est le plus important », souligne la quadruple sélectionneuse de l'année CAF (2018, 2019, 2022 et 2023) et ancienne capitaine sud-africaine.

Véritable pilier du continent, présent à toutes les phases finales de la CAN Féminine depuis l'édition inaugurale en 1998, l'Afrique du Sud est l'une des trois seules nations à avoir soulevé le trophée. Et Ellis souhaite que son équipe puise loin dans cette expérience pour cette nouvelle édition.

Elle ajoute : « Le chemin a été long. Mais tout repose sur ce premier match, qui donne le ton pour le reste du tournoi. Je pense que c'est la même chose pour la Tanzanie. »

150 sélections pour Refiloe Jane, un nouveau défi

Peu de joueuses dans le monde peuvent se vanter d'avoir représenté leur pays à 150 reprises. Pour Jane, cette CAN 2026 s'annonce comme « Un tournoi intéressant. Un tournoi qui change une vie. Être ici est une occasion d'inspirer la prochaine génération. Revenir sur cette scène est une leçon d'humilité, et nous sommes là pour rivaliser. »

« Cela demande beaucoup de travail et de discipline pour représenter son pays avec fierté. Et tellement d'autres choses encore. Nous voulons redonner le sourire à notre peuple. Nous essayons d'être un pont d'espoir sur les plans économique et politique, et d'unir nos concitoyens. Nous sommes venues ici pour donner le meilleur de nous-mêmes. »

Bakari Shime et l'ascension continue de la Tanzanie

Le technicien tanzanien, qui a dirigé les sélections U17 et U20, est l'homme qui a orchestré le tout premier point de son pays à la CAN Féminine lors de leur deuxième participation. Les Twiga Stars s'étaient inclinées 1-2 face à l'Afrique du Sud, pays hôte, lors de leurs débuts dans le tournoi en 2010. À leur retour dans la compétition 14 ans plus tard, elles ont réussi à décrocher un nul face aux championnes en titre.

« Nous nous attendons à un tournoi très difficile. C'est la porte d'entrée vers la Coupe du Monde au Brésil. Nous affrontons un adversaire très solide avec l'Afrique du Sud. Physiquement et techniquement, nous sommes prêts pour ce combat », affirme Shime avec un large sourire.

En disputant leur troisième CAN Féminine et en affrontant l'Afrique du Sud pour la troisième fois dans la compétition, les Tanzaniennes rêvent d'une opportunité de franchir un nouveau palier. Une défaite lors du premier duel, un match nul lors du deuxième... et qui sait ? Peut-être une victoire pour cette troisième confrontation.

En tant que nation, la Tanzanie a déjà remporté deux titres régionaux sur le sol sud-africain : le Championnat Féminin U17 de la COSAFA en 2020 et le Championnat Féminin de la COSAFA en 2021 à Port Elizabeth.

« Nous avons beaucoup bénéficié de ces différents tournois. Jouer la COSAFA U17, le championnat senior de la COSAFA et la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA nous a apporté une expérience précieuse. L'année dernière, nous avons pris un point contre l'Afrique du Sud et aujourd'hui, nous les rejouons. Nous voulons empocher les trois points. J'espère que nous avons beaucoup progressé », déclare Shime.

Opa Clement en veut toujours plus

Son sens du but lui a ouvert les portes du SD Eibar en Espagne, où elle continue de perfectionner son jeu, mais Opa est affamée de buts.

« Face à l'Afrique du Sud, ce sera un match difficile pour nous. C'est une rencontre capitale pour la Tanzanie et nous sommes prêtes. En tant que joueuse et attaquante, je veux marquer plus de buts. Cela me motive à faire trembler les filets à nouveau. L'Espagne est un grand championnat. Jouer à ce niveau apporte un bagage particulier et je veux reproduire cela avec ma sélection », confie Clement.

La star de 25 ans estime que les Twiga Stars ont désormais dépassé le manque de maturité lié à leurs débuts à la CAN l'an dernier, et sent qu'elles offriront encore plus à leurs supporters restés au pays.

À l'image de son prénom Tukumbuke, qui signifie « souvenons-nous », Opa Clement veut que ses coéquipières se rappellent la sensation d'avoir décroché ce premier point -- le tout premier de leur histoire à la CAN.

La stat'

L'Afrique du Sud et la Tanzanie ont toutes deux marqué lors de leurs deux dernières confrontations à la CAN Féminine, n'ayant réussi à garder leur cage inviolée ni en 2010, ni en 2025.