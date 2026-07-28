Afrique de l'Ouest: Stats d'avant-match - Le grand retour des Éléphantes face aux Étalons Dames

27 Juillet 2026
Confederation of African Football (Egypt)

La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso lancent leur campagne dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, lors d'un choc du Groupe B ce lundi au Stade Larbi Zaouli de Casablanca (coup d'envoi à 21h00 heure locale ; 20h00 GMT).

Les faits marquants du match

  • Les deux rivaux ouest-africains, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, se rencontrent pour la toute première fois de leur histoire à la CAN Féminine TotalEnergies.
  • La Côte d'Ivoire affronte un adversaire d'Afrique de l'Ouest pour la troisième fois seulement à la CAN. Ses deux précédents duels régionaux s'étaient joués face au Nigeria (en 2012 et 2014), pour deux revers (3-1 et 4-2).
  • Il s'agira du neuvième match des Éléphantes à la CAN. Le Burkina Faso est la septième nation différente qu'elles croisent, après avoir affronté le Nigeria et le Cameroun à deux reprises chacun, ainsi que l'Éthiopie, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie.
  • Le seul match disputé par le Burkina Faso contre une équipe de la zone UFOA à la CAN s'est soldé par une défaite 1-0 contre le Sénégal lors de la deuxième journée de la phase de groupes en 2022.
  • La Côte d'Ivoire est la quatrième équipe différente à se dresser sur la route des Étalons Dames en phase finale, après le Maroc, le Sénégal et l'Ouganda.

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Côte d'Ivoire - Les chiffres clés

  • Participations à la CAN Féminine : 2 (2012, 2014).
  • Meilleur résultat : Troisième place (2014).
  • La Côte d'Ivoire effectue son grand retour en phase finale après 12 ans d'absence.
  • Après avoir débuté dans le tournoi en 2012 puis enchaîné en 2014, les Ivoiriennes n'étaient plus réapparues sur la scène continentale depuis.
  • Les Éléphantes avaient décroché la 3e place en 2014 -- leur meilleur résultat à ce jour --, après une élimination dès la phase de poules lors de leur baptême du feu en 2012.
  • Pour leurs entrées en lice, les Ivoiriennes affichent un bilan d'une victoire et d'une défaite : un succès éclatant 5-0 face à l'Éthiopie en 2012 et un revers 4-2 contre le Nigeria en 2014.
  • Leurs deux matchs d'ouverture ont généré 11 buts au total (soit une moyenne de 5,5 par rencontre), dont 7 inscrits par la Côte d'Ivoire (3,5 par match).
  • Leur démonstration 5-0 contre l'Éthiopie lors de leur entrée en matière en 2012 demeure leur plus large victoire en phase finale.
  • Inès Nrehy est la seule joueuse ivoirienne à avoir inscrit un triplé à la CAN, un exploit réalisé lors de cette même victoire 5-0 face à l'Éthiopie en 2012.
  • Nrehy est également la meilleure marqueuse de l'histoire de la sélection à la CAN avec 7 réalisations au total (4 en 2012 et 3 en 2014).
  • La Côte d'Ivoire a remporté son tout dernier match de CAN en date : une victoire 1-0 contre l'Afrique du Sud lors du match pour la 3e place en 2014. Un succès contre le Burkina Faso lui permettrait d'enchaîner deux victoires consécutives à la CAN pour la première fois.
  • Sur les 8 matchs disputés par la Côte d'Ivoire à la CAN, 7 ont désigné un vainqueur (3 victoires, 5 défaites).
  • Leur seul match nul est un 1-1 concédé face à la Zambie lors de la dernière journée de poule en 2014.
  • Les Éléphantes n'ont encore jamais connu de score vierge (0-0) à la CAN.
  • Elles ont trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs 8 sorties dans le tournoi.
  • La défense ivoirienne a encaissé au moins un but lors de 6 de ses 8 matchs de CAN. Leurs deux seuls clean sheetsont été réussis lors du 5-0 contre l'Éthiopie (2012) et de la victoire 1-0 pour le bronze face à l'Afrique du Sud (2014).
  • Reynald Pedros a succédé à Clémentine Touré au poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en janvier 2025, mettant fin à un mandat de 13 ans de la technicienne ivoirienne.
  • Pedros avait mené le Maroc jusqu'en finale de la CAN 2022, qualifiant les Lionnes de l'Atlas pour le tableau final pour la toute première fois.
  • Lors de cette édition 2022, le Maroc de Pedros avait dominé le Burkina Faso 1-0 d'entrée, grâce à un but de Ghizlane Chebbak à la 29e minute.
  • En 2022 toujours, la sélection de Pedros avait fini en tête du Groupe A, tandis que le Burkina Faso, 3e derrière le Sénégal, avait été éliminé.

Burkina Faso - Les chiffres clés

  • Participations à la CAN Féminine : 1 (2022).
  • Meilleur résultat : Phase de groupes (2022).
  • Le Burkina Faso fait son retour après avoir manqué l'édition précédente, quatre ans après ses débuts dans la compétition en 2022.
  • Les Burkinabè avaient pris la troisième place de leur groupe pour leur première apparition en 2022.
  • Les Étalons Dames avaient concédé deux revers d'entrée en 2022, s'inclinant sur le même score (1-0) face au Maroc puis au Sénégal.
  • Elles avaient empoché leur tout premier point à la CAN grâce à un nul 2-2 contre l'Ouganda lors de la dernière journée de la phase de poules.
  • Le Burkina Faso n'a encore jamais ouvert le score ni mené dans un match de phase finale.
  • Adama Congo est devenue la première joueuse burkinabè à marquer à la CAN lorsqu'elle a égalisé à 1-1 lors du nul 2-2 contre l'Ouganda en 2022.
  • Les Burkinabè sont toujours en quête d'un tout premier succès à la CAN Féminine.
  • Elles n'ont encore jamais réussi à garder leur cage inviolée dans la compétition.
  • Le Burkina Faso a encaissé 4 buts en phase finale, dont 3 en première période.
  • Le seul but concédé au retour des vestiaires est survenu lors de la défaite 1-0 contre le Sénégal en 2022, sur un pénalty transformé par Korka Fall à la 84e minute.
  • Lors des éliminatoires, le Burkina Faso a dominé le Burundi (5-1 au cumulé) au premier tour : victoire 1-0 à l'extérieur à l'aller, puis succès 4-1 à domicile grâce à un triplé de Naomie Kabré au retour.
  • Les Burkinabè ont scellé leur qualification pour cette CAN en écartant le Togo (3-0 au cumulé) au second tour. Rihanatou Sawadogo et Adèle Kabré ont frappé à l'aller (2-0), avant qu'Adama Congo ne parachève le travail au retour (1-0).
  • La sélection est toujours dirigée par Pascal Sawadogo, déjà aux commandes lors de la campagne 2022 et qui aborde sa deuxième CAN Féminine sur le banc.

Lire l'article original sur CAF.

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