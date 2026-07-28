Algérie/Maroc: CAN Féminine 2026 - Le pays frappe d'entrée

L'Algérie a parfaitement lancé sa TotalEnergies CAF CAN Féminine, Maroc 2026 en s'imposant avec maîtrise face au Sénégal (2-0), dimanche à Rabat, lors de la première journée du Groupe A.

Solides, organisées et particulièrement réalistes, les Algériennes ont fait la différence grâce à un penalty de Marine Dafeur en première période avant que Mélissa Bethi ne scelle définitivement le sort de la rencontre dans les derniers instants.

Si le Sénégal a légèrement dominé la possession, ce sont bien les Fennecs qui se sont montrées les plus dangereuses. Plus incisives dans les trente derniers mètres, elles ont contraint la gardienne sénégalaise à plusieurs interventions décisives tout en limitant les Lionnes de la Teranga à de rares occasions franches.

L'ouverture du score est intervenue dès la 13e minute. Après une faute dans la surface, la capitaine Marine Dafeur a transformé son penalty avec sang-froid, donnant un avantage précoce aux Algériennes.

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Loin de se contenter de défendre, l'Algérie a progressivement pris le contrôle des débats, affichant davantage d'ambition offensive tout en conservant une remarquable rigueur défensive.

Au retour des vestiaires, les joueuses algériennes ont encore haussé le rythme. Les changements opérés en seconde période ont apporté un supplément d'énergie, alors que le Sénégal tentait lui aussi de relancer la rencontre grâce à plusieurs remplacements offensifs.

Les espoirs sénégalais se sont définitivement envolés à cinq minutes du terme. Bien servie par Lina Boussaha, Mélissa Bethi a conclu avec beaucoup de sang-froid pour inscrire le deuxième but et mettre définitivement son équipe à l'abri.

Malgré une dernière réaction des Lionnes de la Teranga dans les ultimes minutes, l'Algérie est restée parfaitement en place pour préserver sa cage inviolée et décrocher un succès convaincant.

Grâce à cette victoire, les Algériennes prennent un départ idéal dans le groupe A avant leur très attendu rendez-vous face au pays hôte, le Maroc, jeudi. Le Sénégal, de son côté, devra rapidement rebondir contre le Kenya afin de relancer sa campagne.

Entendu...

Mame Moussa Cissé (Sénégal) : « On a donné trop d'espace à l'adversaire. On a perdu ce match à cause des erreurs individuelles que nous avons commises. On va voir ce qui a marché, tirer les leçons qu'il faut tirer. Il faut désormais se mobiliser et gagner le prochain match contre le Kenya. »

Farid Benstiti (Algérie) : « Quand j'ai vu le Sénégal à l'échauffement, je me suis dit que nous devions être forts aujourd'hui. Le Sénégal nous a imposé un véritable défi physique. C'est pour cela qu'il nous a fallu un temps pour rentrer dans le match. Certaines joueuses jouaient leur premier match, donc il fallait dépasser une certaine émotion, puis on s'est ressaisi car on sait qu'on a le Maroc qui nous attend après. »