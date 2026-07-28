Maroc: CAN Féminine - Le Maroc met déjà la barre haute

Dans la lignée de leur épopée jusqu'en finale lors de la dernière édition, les Lionnes de l'Atlas ont frappé un grand coup pour leur entrée en lice. À domicile, le Maroc n'a fait qu'une bouchée du Kenya (4-0) pour s'offrir une promenade de santé en ouverture de son tournoi.

Le suspense n'a guère duré. En première période, la foudre s'est abattue sur les Kényanes sous l'impulsion du trio Ouzraoui, Atiq et Jraidi, étouffant d'entrée les espoirs adverses. De retour des vestiaires, Ibtissam Jraidi y est allée de son doublé dès la 47e minute, scellant définitivement la démonstration des filles de Jorge Vilda.

Grâce à ce carton, le Maroc prend les commandes du groupe A à la différence de buts devant l'Algérie, vainqueur sur le régaloir du Sénégal. Les Lionnes de la Teranga pointent au troisième rang, juste devant un Kenya lanterne rouge.

La suite du programme s'annonce déjà piquante : les Marocaines recroiseront le fer avec les Fennecs pour le choc de la deuxième journée, tandis que le Kenya et le Sénégal s'affronteront jeudi avec l'obligation de réagir. De leur côté, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, suivies de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, feront leurs débuts dès lundi dans le Groupe B.

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Entendu...Beldine Odemba (Kenya)« Nous n'avons pas eu la maîtrise souhaitée dans les phases de transition. Il nous reste deux matchs contre le Sénégal et l'Algérie, à nous de rectifier nos erreurs. »

Jorge Vilda (Maroc)

« C'est un bon départ. Quand vous commencez un tournoi de cette manière, c'est que vous avez effectué une bonne préparation. Je suis satisfait de ce que j'ai vu de l'équipe aujourd'hui.»