Afrique: CAN Féminine 2026 - Le Sénégal et l'Algérie prêts pour un choc inédit au Stade Olympique de Rabat

Dimanche, le Stade Olympique de Rabat s'apprête à accueillir une affiche électrisante pour la première journée du Groupe A de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Ce duel entre l'Algérie et le Sénégal marque une grande première : si leurs homologues masculins s'affrontent régulièrement, avec en point d'orgue la finale de la CAN 2019 remportée par les Fennecs (1-0), les deux sélections féminines ne se sont encore jamais croisées dans l'histoire de la compétition.

Écrire leur propre histoire : les Lionnes veulent briser le plafond de verre

Après deux quarts de finale consécutifs (2022 et 2024), les Sénégalaises n'arrivent plus en simples figurantes. Fortes d'une progression continue, les femmes de Mame Moussa Cissé, aux commandes de l'équipe depuis 2019, visent désormais le dernier carré et une qualification historique pour la Coupe du Monde.

« L'ambition légitime aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller à la finale et d'aller à la Coupe du Monde (...) Aujourd'hui, nous sommes là pour faire passer ce pas qualitatif au football sénégalais féminin. »

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L'entraîneur s'appuie sur un groupe au visage rajeuni mais ambitieux, mêlant cadres d'expérience et jeunes pépites issues des catégories U17 et U20 : « Si je pensais le contraire, on serait restés au pays (...) On a un mix, un groupe très homogène (...) Je pense qu'on est prêts. C'est à nous maintenant de mettre tous les ingrédients pour qu'on puisse franchir ce cap-là. »

Pour ce premier rendez-vous, les statistiques plaident en faveur d'un bon départ : le Sénégal a remporté son match d'ouverture lors des deux dernières éditions (2-0 contre l'Ouganda en 2022 et 4-0 face à la RD Congo en 2024). L'attaque sénégalaise pourra notamment compter sur son atout maître, Nguenar Ndiaye, meilleure buteuse de l'histoire du pays en CAN avec 5 réalisations (dont 4 inscrites lors de la seule édition 2024).

Toutefois, le Sénégal devra vaincre son signe indien face aux nations d'Afrique du Nord, contre lesquelles les Lionnes n'ont encore jamais inscrit le moindre but en trois confrontations (deux défaites 1-0 contre le Maroc et un 0-0 face à la Tunisie).

L'Algérie, un mur défensif infranchissable

Côté algérien, le sélectionneur Farid Benstiti aborde le tournoi fort des progrès récents de sa formation, qui participe à sa septième phase finale. Libérées de toute pression, les Algériennes entendent poursuivre leur montée en puissance collective.

Le principal atout des Fennecs réside dans une solidité défensive remarquable : l'Algérie n'a pas concédé le moindre but lors de la CAN 2024 (4 clean sheets) et reste sur une série impressionnante de 416 minutes d'invincibilité dans le tournoi. Sa dernière réalisation encaissée remonte à 2018.

Néanmoins, les Algériennes font face à un défi offensif de taille. Elles n'ont marqué qu'un seul but lors de leurs quatre derniers matchs de CAN (une victoire 1-0 contre le Botswana) et restent sur 381 minutes sans trouver le chemin des filets, concluant leurs trois ultimes sorties sur un score nul et blanc (0-0).

Entendu...

"Solidarité. Volonté de faire les choses ensemble. Environnement positif (...) C'est dans l'unité qu'on pourra faire cela. Et le groupe est dans cette solidarité opérationnelle où chacun est là pour l'autre."

Mame Moussa Cissé (sélectionneur du Sénégal) sur l'état d'esprit du groupe

« L'Algérie se situe par rapport au Sénégal comme aujourd'hui une équipe qui certainement va poser des problèmes aux trois autres équipes. Et j'ai l'impression que nous, on a les cartes pour jouer les trouble-fêtes dans ce groupe. Et ça me va parfaitement parce qu'on a beaucoup progressé. »

Farid Benstiti, sélectionneur de l'Algérie

La stat

L'Algérie a affronté des sélections d'Afrique de l'Ouest à huit reprises par le passé, pour un bilan de 2 victoires, 1 nul et 5 défaites.