Tunisie: CPG, GCT, Afreximbank - Les dossiers financiers sur la table de l'Assemblée

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, à partir de mardi à 10h00 au palais du Bardo, une séance plénière qui se poursuivra les jours suivants et sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi portant sur des accords de financement internationaux, avant la clôture de la quatrième session ordinaire.

Selon un communiqué, les députés examineront un projet de loi approuvant l'accord de garantie signé le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Cet accord concerne un prêt accordé à la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) destiné à financer l'acquisition de nouveaux équipements miniers ainsi que l'installation d'une unité moderne de filtration à haute pression pour le traitement des eaux usées.

L'ordre du jour prévoit également l'examen de deux projets de loi relatifs à l'approbation de deux accords de garantie conclus les 1er et 2 décembre 2025 entre la Tunisie et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC).

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Ces accords portent sur deux opérations de mourabaha conclues entre le Groupe chimique tunisien (GCT) et l'institution financière, afin de contribuer au financement des importations d'engrais.

Les députés se pencheront en outre sur un projet de loi approuvant le deuxième avenant au contrat de prêt conclu entre la Banque centrale de Tunisie, agissant au nom et pour le compte de l'État tunisien, et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), destiné au financement d'une partie du budget de l'État.

À l'issue de ces travaux, l'Assemblée annoncera la clôture de sa quatrième session ordinaire, conformément à l'article 71 de la Constitution et à l'article 77 de son règlement intérieur.

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